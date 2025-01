Calor, água e a falta de cuidados podem aumentar o risco de ter otite no verão - Reprodução

Calor, água e a falta de cuidados podem aumentar o risco de ter otite no verãoReprodução

Publicado 29/01/2025 15:25

Olá, meninas!

Dor de ouvido é um problema recorrente nos meses de verão. E o motivo é, justamente, o contato frequente e prolongado com a água, nos banhos de mar e de piscina, o que nos torna mais propensos a inflamações ou infecções no aparelho auditivo.

Não é por acaso que a otite externa aguda é também chamada de “otite de nadador”. Esse tipo de infecção, conforme a médica otorrinolaringologia Dra. Bruna Assis, do Hospital Paulista, é decorrente da proliferação de bactérias ou fungos, ocasionada pelo acúmulo de umidade no ouvido.

“A otite externa atinge o canal que começa na parte externa da orelha e vai até a membrana do tímpano. Ela provoca uma dor muito intensa nesse canal, que é constituído de osso e cartilagem, e tem a função de direcionar e amplificar as ondas sonoras que chegam até o ouvido. Os pacientes, em geral, têm a sensação de que estão com água no ouvido e a percepção de sons abafados”, resume a Dra. Bruna.



Entre as principais características que diferenciam a otite externa das demais existentes, a especialista destaca a ausência de febre. “Diferentemente da otite média, que também é muito comum e costuma estar associada a quadros de gripe e resfriado, a otite externa não tem essa relação. Uma das principais causas pode ser o contato prolongado com a água. Por isso, é mais comum no verão, quando as pessoas geralmente vão à praia, piscina”.



Esportistas aquáticos devem ter atenção ao problema o ano inteiro, alerta a médica. A começar pela secagem adequada dos ouvidos, após a conclusão das atividades na água, e pela manutenção de uma boa higiene auricular. O uso de cotonetes também deve ser evitado, segundo médica.



Abaixo, os principais cuidados indicados pela médica para evitar a otite externa:

- Após nadar ou praticar esportes aquáticos, seque cuidadosamente os ouvidos com uma toalha ou use um secador de cabelo no modo frio e com uma distância segura.

- Evite o uso de cotonetes ou objetos pontiagudos dentro do ouvido, pois eles podem causar lesões ou empurrar a cera para o fundo do canal auditivo.

- Mantenha uma boa higiene auricular, limpando suavemente a parte externa da orelha com um pano macio.

- Se você sentir dor, coceira, desconforto ou perda de audição, consulte um médico para avaliação e tratamento.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti

Verão na Band

Todos os domingos, às 12h, o Band Verão está na tela da TV Band. O programa está repleto de shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!