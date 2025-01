Dicas para ter cabelos mais saudáveis - Reprodução

Dicas para ter cabelos mais saudáveis Reprodução

Publicado 31/01/2025 09:00

Olá, meninas!



O ano novo marca o momento de começar do zero, seja adotando uma nova rotina, renovando o guarda-roupa ou iniciando um novo estilo de vida. Que tal começar com novos hábitos de cuidado dos cabelos? Hoje destacamos algumas dicas para melhorar a saúde do cabelo.

Por que a saúde do cabelo é importante? Compreender a ciência da saúde capilar é o primeiro passo para conseguir cabelos fortes, brilhantes e resistentes durante todo o ano. A cabeça humana média contém entre 80.000 e 150.000 fios de cabelo; uma vez que saem do couro cabeludo, eles morrem e não podem ser curados. Embora os danos ao cabelo se acumulem com o tempo, o cuidado proativo é essencial para manter a integridade dos seus cabelos.

Comece com o couro cabeludo

Um couro cabeludo limpo é a base de um cabelo saudável. A lavagem regular remove contaminantes ambientais e o excesso de sebo que pode alimentar bactérias nocivas. “Existe uma ligação entre a qualidade do cabelo e um couro cabeludo saudável. O tecido do couro cabeludo é composto por diferentes camadas, sendo a mais superficial aquela que serve de barreira contra fatores externos. Mas quando o couro cabeludo está danificado, pode ocorrer perda de hidratação”, afirma Shawn Lim, Chefe de Pesquisa da Dyson.



Adotar uma abordagem holística para a saúde do cabelo



Uma abordagem holística à saúde do cabelo vai além dos produtos – trata-se de cuidar de todo o seu corpo. Comece tomando sol para produzir vitamina D, que promove o crescimento do cabelo. Combine isso com a redução do estresse por meio de exercícios físicos regulares e atenção plena para evitar quedas excessivas. E o mais importante, alimente o seu corpo com uma dieta rica em nutrientes, vitaminas, minerais e proteínas para manter o cabelo forte e cheio de vida por dentro. Lembre-se que a saúde dos seus cabelos reflete o seu bem-estar geral, por isso manter esse equilíbrio é fundamental.

O ciclo de crescimento do cabelo ocorre em três fases principais:

• Anágena (fase de crescimento): Crescimento ativo com duração de 2 a 6 anos, com crescimento capilar de aproximadamente 1 cm por mês.

• Catágena (fase de transição): fase de 1 a 2 semanas em que o crescimento do cabelo diminui e o folículo se prepara para cair.

• Telógena (fase de repouso): fase final em que o cabelo cai naturalmente. O folículo descansa antes de reiniciar o ciclo.



Fatores como alimentação, estresse e exposição ambiental podem alterar esse ciclo, mas hábitos saudáveis podem otimizar o crescimento.



Causas comuns de danos ao cabelo

Os danos capilares são uma das doenças capilares mais preocupantes em todo o mundo. A exposição aos raios UV, o uso excessivo de calor e as nossas rotinas diárias podem afetar a saúde do cabelo:

Danos térmicos: O calor acima de 150°C pode enfraquecer a queratina, reduzindo a elasticidade e a resistência. A 230°C, o cabelo pode queimar, tornando a quebra inevitável.

Danos químicos: Tinturas, permanentes e cloro podem eliminar lipídios protetores, enfraquecendo a estrutura do cabelo.

Danos mecânicos: Escovar e dar nós causam fricção, estiramento e quebra.

Exposição aos raios UV: a luz solar degrada as proteínas capilares, especialmente nos cabelos claros ou não pigmentados, o que enfraquece a fibra capilar.



Os efeitos dos danos ao cabelo



O cabelo danificado perde brilho, penteabilidade e força:

• Pontas duplas: São o resultado de danos no córtex, que ocorrem quando este deixa de estar protegido pela cutícula. Cortes regulares são essenciais para manter os fios macios e saudáveis.

• Perda de brilho: Cutículas ásperas dispersam a luz de maneira desigual, diminuindo a aparência de brilho e alinhamento.





Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram • Aumento do frizz: Cutículas danificadas e alto atrito dos fios provocam fibras estáticas e desalinhadas.Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti

Verão na Band

Todos os domingos, às 12h, o Band Verão está na tela da TV Band. O programa está repleto de shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!