Ana Maria Braga pisou em um escorpião quando estava em sua fazenda, em São PauloReprodução

Publicado 03/02/2025 21:24 | Atualizado 03/02/2025 21:25

No último sábado a apresentadora Ana Maria Braga precisou ser hospitalizada após pisar em um escorpião em sua fazenda, no interior de São Paulo. Já recuperada do acidente, a artista comentou hoje em seu programa sobre o episódio. "Que susto, digo eu. Rapaz do céu, se soubesse o quanto dói”, relatou Ana e ainda explicou mais, "Estava na minha fazenda, mas eu não estava andando descalça pelo mato afora, nada disso, eu estava dentro de casa, à noite, assistindo a uma série, levantei para ir ao banheiro e tudo arrumadinho, limpinho, enceradinho, e eu o encontrei no meio do meu caminho, estava descalça".

Acidentes como o da apresentadora não são casos isolados e podem acontecer em diversas regiões do país. Um levantamento do Instituto Vital Brazil, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, aponta aumento de casos de acidentes envolvendo aranhas e escorpiões no Rio. Em 2022, foram 658 registros de acidentes com aranhas e 635 com escorpiões, totalizando 1.293 acidentes. Foram registradas 1.219 ocorrências com estes animais em 2021 e 1.234 em 2020.

Para saber como evitar esse tipo de acidente com animais peçonhentos, pegamos algumas dicas com a equipe do Instituto, que é referência na produção de soros e medicamentos contra as picadas desses animais e realiza estudos e pesquisas na área. Confiram!

Para que os acidentes com aranhas ou outros animais peçonhentos não ocorram, devemos adotar as seguintes medidas:

- Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e material de construção nas proximidades das casas;

- Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas. Manter a grama aparada; limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto das casas;

- Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois as aranhas podem se esconder neles e picar ao serem comprimidos contra o corpo; combater a proliferação de insetos, para evitar o aparecimento das aranhas que deles se alimentam; verificar a presença de aranhas em hortifrutigranjeiros.

