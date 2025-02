Publicado 02/02/2025 00:00

O movimento consciente da sustentabilidade e do consumo ético já é uma tendência que vem ganhando cada vez mais adeptos. E quando assunto é maquiagem, também é possível optar por uma linha mais natural, unindo cuidado com a beleza, saúde da pele e respeito ao meio ambiente.

Para pegar essas dicas, conversamos com Daiana Petry, autora do livro Maquiagem Eco Essencial. Ela explica que além de ser uma atividade relaxante e criativa, o processo de fazer a própria maquiagem garante a certeza dos ativos e ainda evita possíveis reações alérgicas. "É possível ter controle total sobre os ingredientes e ainda elimina qualquer preocupação com substâncias nocivas ou desconhecidas já que as fórmulas são seguras e livres de compostos tóxicos", diz a especialista, que ensina, abaixo, como fazer.

Receita de blush solto, natural e vegano



Materiais necessários:

1 pote de vidro (pode ser substituído por uma xícara de cerâmica)

1 balança de precisão 0.1 grama

1 embalagem para pó/blush solto



Ingredientes:

4 gramas de pigmento bege

1 grama de pigmento bordeaux

0,5 gramas de óxido de ferro marrom

2 gotas de óleo essencial de lavanda

1 gota de conservante (solução pronta de benzoato de sódio e sorbato de potássio)



Modo de fazer:

No pote de vidro, adicione todos os ingredientes e misture bem. Envase seu blush na embalagem e pronto, seu blush iluminador já está pronto para o uso! Nessa fórmula, utilizamos o óleo essencial de lavanda por sua ação calmante, anti inflamatória, cicatrizante, mas você pode personalizar com o óleo essencial de sua preferência.



Gloss labial



Materiais necessários:

2 potes de vidro ( se não tiver disponível em sua casa, podem ser substituídos por xícaras de cerâmica).

1 espátula ( para misturar a fórmula e auxiliar no momento do envase)

1 embalagem para gloss

1 balança de precisão 0.1 grama



Ingredientes:

0,3 grama de cera de carnaúba

1 grama de manteiga de karité

1 grama de triglicerídeos de ácido cáprico e caprílico

2 grama de óleo vegetal de rícino

0,5 grama de pigmento bordeaux

3 gotas de vitamina E

1 gota de conservante (solução pronta de benzoato de sódio e sorbato de potássio)



Modo de fazer:

Adicionar a cera de carnaúba no pote de vidro e levar para derreter em banho maria. No outro becker, adicionar a manteiga de karité, os triglicerídeos de ácido cáprico, o óleo vegetal de rícino e misture.

Com a cera de carnaúba já derretida, acrescentar a mistura do outro becker também ao banho maria e adicionar o pigmento bordeaux, a vitamina E, o conservante e misturar bem.

Envasar ainda quente, aguardar de 20 a 30 minutos e pronto, o gloss natural, livre de químicos e ainda super hidratante, já está pronto para ser utilizado!

Prevenção ginecológica é a melhor fantasia pré-carnaval





Biquini molhado, roupas íntimas suadas, preservativos e alerta para mulheres que seguram o xixi estão entre os principais cuidados da época pré-folia! Os cuidados não devem começar apenas durante os dias de carnaval. Segundo a ginecologista e obstetra Renata Moedim, a preparação já pode ser feita nas semanas que antecedem a festa. “Este é o momento de discutir métodos contraceptivos, realizar exames preventivos e receber orientações", sugere a médica.



Além das DSTs, outras questões ginecológicas podem surgir durante os dias de festa, como irritações, infecções urinárias e candidíase. O calor, o uso prolongado de roupas justas e a umidade são fatores que contribuem para esses problemas. “A combinação de suor, biquínis molhados e shorts justos cria o ambiente perfeito para o crescimento de fungos e bactérias. Troque as roupas úmidas sempre que possível”, orienta.



A médica alerta ainda para a desidratação e o hábito de segurar a urina, comuns em festas de rua, podem facilitar o aparecimento de infecções urinárias. “Além disso, os alimentos muito gordurosos e excesso de álcool podem impactar a imunidade e favorecer infecções, por isso que mesmo tomando todos os cuidados”, finaliza.



Verão na Band



Todos os domingos, às 12h, o Band Verão está na tela da TV Band. O programa está repleto de shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!





