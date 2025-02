A libido é importante para a saúde e o bem-estar das mulheres, mas muitas têm problemas com a diminuição do desejo - Reprodução

A libido é fundamental para a saúde e bem-estar das mulheres, mas, infelizmente, muitas enfrentam dificuldades com a diminuição do desejo sexual ao longo da vida. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine revelou que 1 em cada 4 mulheres experimenta uma redução significativa no desejo sexual, o que afeta suas relações interpessoais e emocionais.



"A libido não está somente relacionada com os hormônios. Vários outros fatores podem influenciar a queda do desejo sexual. Além das oscilações hormonais naturais, como as associadas ao ciclo menstrual, gravidez ou menopausa, medicamentos também são um fator crítico. O uso de ansiolíticos, antidepressivos e anticoncepcionais pode afetar diretamente o desejo sexual das mulheres. Outro fator relevante é a obesidade, que pode interferir na produção hormonal", explica a ginecologista endócrina Maira Campos.



Doenças crônicas também têm grande influência. Condições como diabetes, hipertensão, endometriose, síndromes ovarianas e doenças autoimunes podem afetar tanto os níveis hormonais quanto o bem-estar psicológico das mulheres. Além disso, distúrbios emocionais e psicológicos, como estresse e depressão, podem criar barreiras significativas para o desejo sexual.



O impacto da diminuição da libido vai além da vida sexual; pode afetar o bem-estar geral da mulher. "A libido é uma das coisas que nos faz sentir vivas, conectadas com nós mesmas e com nossos parceiros. Quando há um desequilíbrio, isso afeta todo o bem-estar", explica Maira Campos.



Salada Refrescante de Verão



Confira uma receita da nutricionista Luana Godinho, uma ótima estratégia para manter o corpo em equilíbrio durante a estação mais quente do ano. Essa salada é perfeita para os dias quentes, proporcionando frescor, sabor e uma boa dose de nutrientes para manter o corpo equilibrado durante o verão.



Ingredientes:

• 1 xícara de folhas verdes (alface, rúcula e espinafre)

• 1 tomate cortado em cubos

• 1/2 abacate em fatias

• 1/2 manga em tiras finas

• 1 filé de peito de frango grelhado ou desfiado

• 1 colher de sopa de sementes de abóbora

• Azeite de oliva extravirgem

• Suco de 1 limão

• Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo:

1 Lave bem as folhas verdes e coloque-as como base em uma tigela grande.

2 Adicione os legumes e frutas: tomate, abacate e manga.

3 Grelhe o peito de frango e corte em tiras ou desfie-o. Coloque sobre a salada.

4 Finalize com as sementes de abóbora para um toque crocante.

5 Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta a gosto.



