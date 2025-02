Chuvas fortes: como se proteger e minimizar os riscos durante o período chuvoso - Reprodução

Publicado 08/02/2025 09:00

Com a chegada do período chuvoso, o Rio de Janeiro enfrenta riscos como alagamentos, deslizamentos, descargas elétricas e transtornos no trânsito. Diante desse cenário, é fundamental que a população adote medidas de precaução para garantir a segurança e minimizar os impactos das chuvas intensas.

Entre os principais perigos estão os alagamentos, que podem tornar ruas e avenidas intransitáveis, colocando motoristas e pedestres em risco. Além disso, áreas de encostas ficam mais vulneráveis a deslizamentos de terra, especialmente após períodos prolongados de chuva. O trânsito, por sua vez, se torna mais caótico, com vias bloqueadas e um maior número de acidentes.

“Durante uma chuva forte, a orientação é procurar abrigo em um local seguro e evitar sair de casa, a menos que seja realmente necessário. Para quem está dirigindo, a recomendação é reduzir a velocidade, manter uma distância segura dos veículos à frente e evitar locais propensos a alagamentos. O contato com a água de enchentes deve ser evitado, pois pode estar contaminado e representar riscos à saúde”, destaca Ângelo Braz, coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Anhanguera.

E você, já enfrentou algum alagamento neste período chuvoso? Também é importante ficar atento aos avisos e aos acionamento de sirenes pelas autoridades. Busque sempre um lugar seguro e se mantenha em proteção.

