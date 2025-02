Morte da filha de Lexa: quais são os riscos de um bebê prematuro? - Reprodução redes sociais

Publicado 11/02/2025 08:43

Bebês prematuros extremos, nascidos antes de 28 semanas de gestação, enfrentam desafios devido à imaturidade de seus órgãos e sistemas. Este foi o caso da filha da cantora Lexa, que utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (10.02) para informar sobre a morte da bebê, que ocorreu três dias após seu nascimento. A filha da artista nasceu com apenas 25 semanas, gerando um quadro de saúde sensível e delicado, com alto risco de complicações. Entre elas, dificuldades respiratórias, hemorragia intraventricular e risco aumentado de infecções graves.

De acordo com o a pediatra neonatologista Renata Castro, da UTI neonatal do Hospital e Maternidade Sepaco, dados internacionais mostram que a taxa de sobrevida de bebês nascidos com menos de 28 semanas varia entre 50% e 70%, dependendo do acesso a cuidados neonatais especializados. De acordo com estudos nacionais, a taxa de sobrevida gira em torno de 40% a 60%, com mais chances em unidades de referência em neonatologia.

- O avanço das técnicas de suporte respiratório, administração de surfactante, nutrição parenteral e controle rigoroso de infecções tem melhorado significativamente a sobrevida e a qualidade de vida desses bebês, mas ainda temos muitos pontos de melhoria ao atendimento aos prematuros no Brasil, com necessidade de investimento em infraestrutura e treinamento de equipe multiprofissional – avalia a Dra. Renata Castro.

Entenda os riscos de complicações da prematuridade extrema:

- Dificuldades respiratórias, como a deficiência de surfactante pulmonar, e pulmões imaturos que podem ter dificuldade em realizar trocas gasosas adequadas, muitas vezes precisando de ventilação mecânica.

- Hemorragia Intraventricular: Ocorre devido à fragilidade dos vasos sanguíneos no cérebro imaturo. As formas graves podem causar lesões cerebrais permanentes e afetar o desenvolvimento neuropsicomotor.

- Risco aumentado de infecções graves devido a necessidade de internação hospitalar prolongada e a sua imunidade imatura.