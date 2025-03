Casos de sarampo foram registrados no RJ e no DF. A doença foi eliminada do Brasil em 2016, mas voltou a circular devido por conta da baixa vacinação - Reprodução

Casos de sarampo foram registrados no RJ e no DF. A doença foi eliminada do Brasil em 2016, mas voltou a circular devido por conta da baixa vacinaçãoReprodução

Publicado 25/03/2025 10:28

Olá, meninas!

O Ministério da Saúde confirmou dois casos de sarampo no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O Distrito Federal também teve um caso registrado. Portanto, o sarampo, doença altamente contagiosa e perigosa, está de volta ao Brasil! Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o pediatra Antonio Carlos Turner, diretor técnico da Total Kids, que fez um alerta para a importância da vacinação.

“Prevenir essa doença é fundamental. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba é segura e eficaz. A meta é alcançar 95% de cobertura vacinal para proteger toda a comunidade. Não deixe o sarampo ameaçar a saúde dos seus filhos, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-os”, diz o especialista.

Mas por que o sarampo preocupa?

O vírus do sarampo se espalha facilmente pelo ar, infectando muitas pessoas rapidamente. Em crianças menores de 5 anos, o sarampo pode causar complicações graves como pneumonia e encefalite.

É importante conscientizar a população sobre a importância da prevenção, já que, após ser eliminado do Brasil em 2016, o sarampo voltou a circular devido à baixa vacinação. “Os casos recentes foram confirmados onde a cobertura vacinal está muito baixa”, destaca o pediatra.

Sintomas

Os principais sintomas do sarampo são: febre alta, tosse, coriza e manchas vermelhas na pele. Um agravante é que a doença não tem um tratamento específico. “Quem já teve sarampo está imune à doença. Mas é importante ressaltar que o vírus do sarampo é mais contagioso que o da COVID-19, e sobrevive no ar por até 24 horas. A vacinação é um ato de amor e responsabilidade”, finaliza.

Quem pode ser vacinado?

O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde prevê duas doses: a primeira aos 12 meses de idade, com a vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a Tetra Viral (que inclui varicela).

Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da Tríplice Viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade. Em situações de surto, crianças de 6 a 11 meses podem receber uma dose extra, chamada ‘dose zero’.

Vamos vacinar todas as crianças! Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.