Nail art francesinha oferece inúmeras versões para aplicação - Reprodução/internet

Publicado 26/07/2025 09:37



Olá, meninas!



Entre todas as nail arts que atravessam gerações, poucas são tão icônicas quanto a francesinha. Com sua base clara e pontas brancas, ela conquistou o mundo como símbolo de elegância e discrição. Mas, se antes era sinônimo de formalidade, hoje é um convite à criatividade.

A verdade é que a francesinha continua firme, mas com novas formas, cores e significados.



A tendência baby french, trazida ao público pela princesa Diana, é uma das mais procuradas nos salões de beleza Reprodução/internet

A manicure clássica se reinventou. Das versões minimalistas às mais ousadas, ela prova que tradição e inovação podem caminhar lado a lado. A chamada baby French, com um traço quase imperceptível, é ideal para quem aprecia um toque de delicadeza.



Já a Licorice French, com pontas pretas, traz uma pegada mais moderna e marcante, perfeita para quem gosta de transmitir força e atitude com estilo.

Releitura moderna da francesinha, Licorice French é marcada pela ponta preta em vez do clássico branco Reprodução/internet

Há ainda a francesinha invertida, que troca o destaque das pontas pela base da unha, uma inversão criativa que transforma a estrutura visual tradicional. O detalhe pode ser branco, colorido ou metalizado, e aparece na meia-lua próxima à cutícula. A micro francesinha também ganhou seu espaço: com um traço finíssimo, é discreta e elegante, exigindo técnica apurada, mas entregando sofisticação.



Micro francesinha é marcada por sua sofisticação e delicadeza Reprodução/instagram

As releituras não param por aí. Há versões coloridas, em que cada unha recebe um tom diferente, refletindo leveza e bom humor. Outras incorporam glitter, grafismos, metalizados e degradês, oferecendo uma verdadeira paleta de possibilidades. Unir a francesinha à estampa floral, por exemplo, é uma forma de misturar dois clássicos em uma proposta romântica e atual.



O que mantém essa nail art tão viva ao longo do tempo é justamente sua capacidade de se adaptar, seja para um visual mais limpo ou para uma produção criativa e ousada. Assim como muitas tendências na moda e na beleza, a francesinha aprendeu a se transformar, respeitando a essência, mas abrindo espaço para a inovação.



A cada traço, ela mostra que o clássico não precisa ser engessado. Pode ser leve, divertido, moderno ou sofisticado. Tudo depende do momento, do estilo e da intenção. E talvez seja essa a maior beleza por trás de uma unha bem-feita: a liberdade de escolher como se expressar, mesmo nos menores detalhes.



