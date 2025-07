Atriz virou inspiração para quem ama cachinhos curtos e quer praticidade no dia a dia - Reprodução/Instagram

25/07/2025

A atriz Bella Campos, que está arrasando como Maria de Fátima em Vale Tudo, virou inspiração para quem ama cachinhos curtos e quer praticidade no dia a dia. A escolha do cabelinho curtinho da personagem fez muitas cacheadas pensarem: “Será que esse corte é pra mim?” E a atriz, sempre antenada, mostra que sim — e ainda ensina um tutorial rápido e estiloso ideal pra quem curte ir à academia sem abrir mão do charme.



No vídeo publicado no Instagram, Bella revela seu método preferido para treinar sem se preocupar com os fios soltos: ela separa a parte de cima do cabelo, faz dois coquinhos no estilo “space buns” e prende com grampos. Depois, junta esses coques com um elástico. A parte de baixo, solta ela dá um puxãozinho e amarra junto com esses coques em um só. No rostinho, ela usa gel hidratante para dar aquele acabamento polido, passa uma escovinha pra ajeitar e coloca mais alguns grampos para fixar tudo certinho. E o melhor: superfácil de copiar!







Além disso, Bella compartilhou com o cabelereiro Caio Costa como esse corte chamou atenção especialmente das meninas e mulheres negras em processo de transição capilar.

Ela relembra que cresceu ouvindo que “cabelo cacheado curto e franja dava volume demais”, mas hoje ela vê justamente o contrário. Segundo ela, o corte inspirou muitas cacheadas a se libertarem do padrão estético e a se reconectarem com seus fios. “Eu estou amando essa fase de liberdade”, conta Bella, que diz estar fortalecida por cada mulher que se jogou nesse visual poderoso. “Eu e a Faty agradecemos — vem com a gente nesse volumão!”

