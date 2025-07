Deixe todo mundo de boca aberta com essa receita maravilhosa de morango do amor - Reprodução/Internet

Publicado 26/07/2025 09:30

Olá, meninas!

Ai, gente, vocês já ouviram falar do morango do amor? Esse doce está simplesmente arrasando nas redes sociais e, sério, é a coisa mais fofa e gostosa do momento!

Ele é tipo a versão repaginada da tradicional maçã do amor, só que no lugar da maçã, usamos morango fresco, coberto com brigadeiro e uma calda vermelha de açúcar que fica com aquela casquinha crocante irresistível.



Eu, claro, não poderia deixar de compartilhar com vocês essa receita maravilhosa pra quem quiser se aventurar na cozinha (e arrasar nas fotos também, né?). Olha só como é fácil de fazer:



Ingredientes do brigadeiro branco:



1 lata de leite condensado;



1 caixinha de creme de leite;



1/2 xícara de leite em pó (não pode faltar, hein?);



1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal (daquelas que derretem na boca);



Modo de preparo:



Em uma panela, é só misturar todos os ingredientes com carinho, sabe? Cozinhe em fogo baixo e mexa sempre, até começar a ferver.



Quando ferver, deixa por mais uns 10 minutinhos ou até atingir aquele ponto de brigadeiro mole (o cheirinho já vai te dizer quando está no ponto).



Aí, é só transferir para um refratário e deixar descansar por umas 4 horinhas, ou até esfriar bem (porque ninguém quer se queimar, né?).



Agora, lavem e sequem bem os morangos e, com todo o cuidado, vai enrolando cada morango no brigadeiro. Pode ser a parte mais divertida da receita, porque o brigadeiro gruda perfeitamente no morango, e fica uma coisa maravilhosa.



Ingredientes da calda:



2 xícaras e meia de açúcar (isso mesmo, bem docinho);



1 xícara e meia de água;



2 colheres de sopa de vinagre (pra dar aquele toque especial);



10 gotinhas de corante alimentício vermelho (pra ficar bem vibrante).



Modo de preparo:



Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho.



Misture tudo bem e depois liga o fogo. Não mexe mais, tá? Vai deixando a calda ferver e cozinhar por uns 20 minutinhos até ficar com aquele ponto de bala dura.



Quando a calda estiver no ponto, é hora de mergulhar os morangos revestidos com o brigadeiro nela. Cuida pra escorrer o excesso de calda e coloca eles em uma superfície untada ou antiaderente (isso vai evitar que grudem, viu?).



Agora, é só esperar secar e… voilà! Morango do amor prontinho pra ser devorado!



Eu tenho certeza que, depois dessa receita, todo mundo vai querer saber qual é o segredo do seu sucesso na cozinha. E, quem sabe, não vira a sensação da sua festa ou do seu fim de semana? Então, bora lá, arrasar no brigadeiro, na calda vermelha e, claro, no look do morango!

Gostaram das dicas?