Animal print - Reprodução/Pinterest

Publicado 27/07/2025 00:00

Sabe quando você olha para o guarda-roupa e pensa: "quero algo que nunca saia de moda"? Então, a resposta é o animal print! Essas estampas de pele de animal têm esse poder de dar um charme extra em qualquer look.

Não importa a estação, elas sempre voltam e são super fáceis de combinar. Tipo o pretinho básico, sabe? Está sempre lá para deixar a gente mais estilosa e cheia de atitude!

Este ano, o animal print apareceu em vários looks, principalmente em casacos de pelo, sapatilhas, calças e até vestidos. E o melhor de tudo: por ser uma estampa atemporal, mesmo quando passar o hype, a gente vai querer continuar usando essas peças maravilhosas.

As calças com estampa de leopardo, por exemplo, estão bombando! Primeiro, as influenciadoras começaram a usar, e agora esse visual super cool está se espalhando por aí.

O melhor de tudo é que, ao contrário do que muita gente pensa, é fácil de combinar. Um look simples, com tênis preto, uma jaquetinha branca e um lenço vermelho, já fica arrasador e com aquele toque de personalidade.

Os lenços de animal print são outro truque de estilo que faz toda a diferença no look. Funcionam bem em visuais mais românticos, modernos ou até clássicos, e ficam ainda mais incríveis com sobreposições.

Por fim, os casacos com a estampa são ideais para quem quer um look estiloso e elegante sem perder a praticidade. Basta montar uma base com peças neutras e jogar o casaco por cima para dar aquele up no visual.

O animal print vai ser sua peça curinga para qualquer ocasião!

’Unhas de comida’? Três inspirações da trend

UNHA NA COMIDA - Reprodução/Pinterest

Quando o assunto é fazer as unhas se transformarem em uma verdadeira obra de arte inspirada em comida, a criatividade não tem limite!



Já digo para vocês que não é o meu gosto, não faz o meu estilo, pois uso unhas mais clássicas possíveis, mas para aproveitar a febre que está das unhas de comida, separei três ideias de nail arts:



Salada de frutas

Se você é daquelas que ama uma opção mais delicada, mas ainda assim colorida, essa nail art vai ser o seu novo vício! Imagina sua unha toda decorada com mini desenhos de frutas, criando uma salada de frutas divertida?



Donuts

Agora, se você é do time que não tem medo de arrasar e quer algo mais chamativo, que tal uns donuts fofos com efeitos 3D?



Fruit Peel Manicure

Esta nail art traz as cascas de frutas de forma original e moderna. Usar cores que imitam a textura de frutas como uva, maçã, kiwi e morango vai deixar as unhas com um efeito vibrante e fresh.