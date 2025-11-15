Dicas irão ajudar a manter a durabilidade dos esmaltesReprodução/Internet
Três dicas para fazer o esmalte durar mais
Esses passos prometem reforçar a duração do esmalte nas unhas
Olá, meninas!
Quem nunca ficou frustrada vendo o esmalte descascar dois dias depois da manicure? A gente faz tudo direitinho e, mesmo assim, basta lavar uma louça para a ponta da unha ir embora.
Mas calma, amiga! Dá sim para fazer o esmalte durar mais com alguns truques simples:
Limpa tudo antes de começar
Antes da cor, vem o preparo! Lixe, limpe bem e retire qualquer restinho de esmalte antigo. Assim, a unha fica sequinha e o produto fixa melhor.
A base é indispensável
Aquela base fortalecedora que você acha que não faz diferença? Faz sim! Ela uniformiza a unha, hidrata e ajuda o esmalte a durar mais sem lascar.
Fina e poderosa
Nada de exagerar nas camadas! O segredo é passar o esmalte em camadas finas, deixando secar bem entre uma e outra. O resultado é um acabamento lisinho e duradouro, digno de salão.
Gardênia Cavalcanti
Gardênia Cavalcanti
