Dicas irão ajudar a manter a durabilidade dos esmaltesReprodução/Internet

Publicado 15/11/2025 09:29

Olá, meninas!

Quem nunca ficou frustrada vendo o esmalte descascar dois dias depois da manicure? A gente faz tudo direitinho e, mesmo assim, basta lavar uma louça para a ponta da unha ir embora.



Mas calma, amiga! Dá sim para fazer o esmalte durar mais com alguns truques simples:



Limpa tudo antes de começar



Antes da cor, vem o preparo! Lixe, limpe bem e retire qualquer restinho de esmalte antigo. Assim, a unha fica sequinha e o produto fixa melhor.



A base é indispensável



Aquela base fortalecedora que você acha que não faz diferença? Faz sim! Ela uniformiza a unha, hidrata e ajuda o esmalte a durar mais sem lascar.



Fina e poderosa



Nada de exagerar nas camadas! O segredo é passar o esmalte em camadas finas, deixando secar bem entre uma e outra. O resultado é um acabamento lisinho e duradouro, digno de salão.

Curtiram as dicas?