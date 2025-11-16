A MULHER REAL - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2025 00:00

Feche os olhos e pense em uma mulher. A imagem que surge é a da mulher perfeita das revistas — impecável, sorridente, sem falhas — ou a da mulher real, com suas marcas, histórias e cansaço? Por muito tempo, a mídia nos fez acreditar em um ideal inalcançável: a mulher que nunca erra, nunca envelhece, nunca se cansa. Tentamos caber nesse molde e, ao não conseguir, nos sentimos insuficientes diante de um padrão que nunca existiu.

Mas a mulher real é feita de outra força. É quem acorda cedo, enfrenta o dia, equilibra o que ninguém vê e ainda encontra tempo para celebrar pequenas vitórias: um trabalho entregue, um momento de paz, um simples café quente. Suas conquistas raramente estão nas manchetes, mas vivem no cotidiano — ela é a protagonista de uma história sem dublês.

E nesse caminho, há uma escolha: ser a mulher que compete e julga, acreditando que o brilho de uma apaga o da outra, ou ser a que estende a mão, reconhecendo que juntas somos mais fortes. A primeira vive presa à ilusão da comparação; a segunda constrói pontes, oferece apoio e entende que o sucesso da outra também é vitória sua.

A verdadeira revolução feminina não acontece nas capas de revista, mas quando uma mulher olha para a outra e vê uma aliada, não uma rival. Quando deixamos de buscar a perfeição e passamos a honrar, com orgulho, a mulher real — em nós e em todas as outras.

Ser real, com todas as imperfeições e a coragem que isso exige, é — e sempre foi — o nosso maior feito.

Smokey eyes: as makes poderosas nos olhos

Os olhos tomaram o centro das atenções em 2025! Depois de temporadas de batons vibrantes e peles iluminadas, o foco agora é o olhar marcante — intenso, expressivo e com um toque retrô. As celebridades já aderiram, e a tendência promete dominar nossas makes do dia a dia. Confira três dicas maravilhosas:

Esfumado que não passa despercebido

Se antes o esfumado forte era só pra festas, agora está liberado no dia a dia também. Aquele olho com sombra bem esfumada e contorno visível virou peça-chave para deixar o visual mais ousado.

Cílios alongados + volume = drama

Quer dar um up? Aposte em cílios volumosos — com máscara poderosa ou postiços. O combo “esfumado marcante + cílios gigantes” entrega drama e presença no olhar.

Lápis na linha d’água? Sim, por favor!

O toque dos anos 2000 voltou com tudo: lápis escuro rente aos cílios ou na linha d’água. Um detalhe simples que muda o clima da make e garante aquele olhar intenso, tipo “acordei diva”.



Beleza da Alma

“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele” – Victor Hugo