pele natural - Reprodução/ internet

pele naturalReprodução/ internet

Publicado 06/09/2026 00:00

Se tem uma coisa que está mudando no mundo da beleza é a vontade de parecer cada vez mais natural. Sabe aquela maquiagem pesada, cheia de camadas, que esconde completamente a pele? Aos poucos, ela está dando espaço para uma produção mais leve, que valoriza os nossos próprios traços.

A ideia não é abandonar a maquiagem, muito pelo contrário! É aprender a usar os produtos a nosso favor. Uma pele bem hidratada, um pouco de corretivo onde realmente precisa, blush, máscara de cílios e um batom ou gloss já podem fazer toda a diferença. O resultado é aquele famoso “acordei bonita”, mas com um pouquinho de ajuda!

Outro ponto dessa tendência é deixar a textura natural da pele aparecer. Poros, sardinhas, marquinhas e até algumas linhas de expressão fazem parte de uma pele real. E está tudo bem! A beleza não precisa ser sinônimo de uma pele completamente lisa e sem nenhuma imperfeição.

Para quem quer apostar no visual, vale investir primeiro nos cuidados básicos. Limpeza, hidratação e protetor solar são fundamentais e ajudam a preparar a pele para receber a maquiagem. E não precisa ter uma nécessaire lotada: escolher poucos produtos que realmente funcionam para você já é um ótimo começo.

Também vale prestar atenção na quantidade. Em vez de aplicar uma camada grossa de base no rosto inteiro, por exemplo, experimente usar menos produto e concentrá-lo apenas onde sente necessidade. Assim, a pele continua aparecendo e o acabamento fica muito mais leve.

Cuscuz: do tradicional às combinações mais gostosas

Cuscuz - Reprodução/ internet

CuscuzReprodução/ internet

Tem comida que tem gosto de casa, né? O cuscuz é uma delas! Simples, econômico e fácil de preparar, ele continua firme e forte na mesa dos brasileiros e pode ganhar diferentes combinações.

No café da manhã, fica delicioso com manteiga, ovo ou queijo. No almoço ou jantar, pode acompanhar frango, carne-seca, sardinha e tantos outros ingredientes. E para quem gosta de doce, também dá para apostar em versões com leite, coco e açúcar.

Outro ponto positivo é o preço. A base leva poucos ingredientes e permite aproveitar o que já temos na geladeira. Sobrou frango? Vai para o cuscuz. Tem um ovo? Já temos uma refeição!

E para deixá-lo bem fofinho, o segredo é simples: hidratar a farinha de milho antes do cozimento e não apertar demais os flocos na cuscuzeira.

No fim das contas, o cuscuz prova que não precisa de muito para comer bem: é barato, rende, combina com tudo e ainda tem aquele gostinho delicioso de comida feita em casa!



Beleza da Alma

“O essencial é invisível aos olhos.” — Antoine de Saint-Exupéry