Por Luciana Gimenez - iG

Quando fiquei grávida do Lucas foi um susto. Passei dois dias na cama e não sabia o que fazer. A ideia de ter um ser dentro de mim sempre foi um sonho. Entretanto, na hora que acontece, você se pergunta: “Como assim? Como tem uma pessoa crescendo dentro de mim?” .

Luciana e o filho Lucas Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Sim, tá no livro. Aliás, li inteiro “O que esperar quando se está esperando”, mas na prática é muito diferente. A criança está ali. Você chora, vê o coraçãozinho no ultrassom, mas ao mesmo tempo não entende a extensão dessa nova situação! Aí num belo dia, você vai para o hospital e depois de 12 horas em trabalho de parto, com contrações a cada um minuto, sua médica vira e diz: "Olha a cabeça do seu filho! Você vai puxá-lo?". Como assim? Isso mesmo. Coloquei as mãos por baixo das axilas do Lucas, o puxei e então, naquele momento, eu tinha um bebê nas minhas mãos. Eu o coloquei no meio dos seios e percebi que tinha nascido um filho e uma mãe. É o clichê mais puro e verdadeiro.

Lucas e Lorenzo Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Em alguns minutos, eles vêm e te entregam aquele serzinho. Na hora eu pensei: "Meu Deus, leva de volta, não tenho condições, não sei o que fazer". Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele e dentro de mim uma voz ecoava: "E agora???". Todas nós pensamos, mas vamos aprendendo. Cada dia é um dia, cada bebê é único e cada mãe tem sua peculiaridade. Não existe fórmula. Tem dias que você está muito feliz e tem aqueles momentos que pensa: “O que eu tô fazendo aqui?". É engraçado que, quanto mais a gente vai se apaixonando, mais a gente quer aquele filho só pra nós. E ele foi crescendo. Aprendi que o respeito é a espinha dorsal de todo relacionamento.

Para as mães, é difícil entender que os filhos seguirão seus próprios caminhos, mas o Lucas e o Lorenzo me ensinam muito isso. Procuro passar ensinamentos através do amor, carinho, respeito mútuo, cumplicidade... Ser mãe é dar o melhor de você e ter a certeza de que este ser que saiu de dentro de você pode ser muito mais feliz com sua ajuda sendo o alicerce em todos os momentos. Sempre quis que meus filhos tivessem uma infância com muito amor e percebam que não mencionei dinheiro, pois ele é importante para proporcionar cenários bonitos, mas o mais importante é o amor e não o belo cenário. Você pode sentar em qualquer lugar com seu filho, ver o trem passar e conversar sobre momentos importantes pra ele.

Luciana Gimenez e filhos Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Um simples diálogo que ele vai poder levar para toda uma vida e as mães precisam entender que este ser que cresceu não é mais seu. Ele é uma pessoa e as características, muitas vezes diferentes das nossas, devem ser respeitadas e de alguma forma, lapidadas. É super relevante trocar experiência com outras mães. Faço muito isso. Sabe, sempre falei com meus filhos na altura deles, pois não sou melhor que eles! Simplesmente sou a direção para que possam trilhar um bom caminho. Ser mãe pra mim, é todos os dias acordar e pensar se meus filhos estão bem. Não tem um dia sequer que não pense no bem-estar estar deles...

Luciana Gimenez e Lorenzo Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Só de falar me emociono, meus olhos ficam sempre marejados... Um misto de sentimentos toma conta de nós, mães, todos os dias. E quando vem a culpa? Ah! Essa assombra de mansinho e é arrebatadora. Quando tenho que trabalhar e deixá-los, assim como milhares de mães, de brasileiras, guerreiras, que tomam duas, três conduções, é sempre um desafio. Vem aquele questionamento inoportuno: “Seu filho está crescendo sem você?”. Chegar em casa e ele já estar dormindo... Mães, não se culpem assim! Nós somos o melhor que podemos ser e somos a referência para nossos filhos. Outra coisa: sou "mãe amiga" dos meus filhos, mas sou muito mais mãe do que amiga. Essa linha é tênue, mas eles precisam nos ver como pais e mães. Não quero nunca que eles sejam meu apoio, pois isso é muito para uma criança. Abdiquei de todos os meus desejos egoístas em prol dos meus filhos e isso não quer dizer que não me ame, pois se não me amar e me respeitar, não serei bom exemplo para meus filhos. Ser mãe é tentar ser uma pessoa melhor. Todos os dias.