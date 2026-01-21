Cadastramento garante organização, segurança e eficiência no atendimento aos alunos que dependem diariamente do transporte para seguir seus estudos. - Imagem de wirestock no Freepik

Publicado 21/01/2026 18:05

A Prefeitura de Duas Barras iniciou o cadastramento dos usuários do transporte para cursos e universidades referente ao primeiro semestre de 2026. O atendimento acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro, em dois horários: das 8h às 12h e das 13h às 16h. O cadastro é indispensável para garantir a utilização do transporte estudantil oferecido pelo município. Os estudantes devem comparecer munidos dos documentos exigidos, que incluem: cópia do CPF e do RG; comprovante de residência atualizado; comprovante de matrícula, grade curricular ou quadro de horário do curso/universidade; e foto 3x4. O atendimento está sendo realizado em dois locais: na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Distrital de Monnerat, facilitando o acesso dos alunos tanto da sede quanto dos distritos. A Secretaria reforça que os estudantes não deixem para a última hora, evitando filas e possíveis contratempos. O cadastramento garante organização, segurança e eficiência no atendimento aos alunos que dependem diariamente do transporte para seguir seus estudos.

