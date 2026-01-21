Cadastramento garante organização, segurança e eficiência no atendimento aos alunos que dependem diariamente do transporte para seguir seus estudos.Imagem de wirestock no Freepik
Prefeitura de Duas Barras abre cadastramento para usuários do transporte estudantil em 2026
Procedimento é obrigatório para estudantes de cursos técnicos e universitários que utilizam o serviço municipal
4ª Expo Gospel de Duas Barras promete um dia inteiro de fé, música e comunhão na Praça Governador Portela
Show do Cantor Mattos Nascimento é um dos destaque da programação
4ª Expo Gospel será realizada em Duas Barras no dia 24 de janeiro
Programação completa do evento será divulgada em breve pelos canais oficiais do município
Dia de Reis é celebrado como tradição centenária em Duas Barras
Folia de Reis bibarrence é a maior da Região Serrana
