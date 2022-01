Caxias Shopping retoma programação infantil gratuita | Duque de Caxias | O Dia

Caxias Shopping com promoção de Natal - Divulgação

Publicado 08/01/2022 16:49

Duque de Caxias - A partir deste domingo, o Caxias Shopping volta a promover atividades infantis gratuitas no mall. A programação, indicada para crianças de todas as idades, acontecerá todo 2º e 4º domingo do mês, sempre às 16h, na praça de alimentação. As atividades vão incluir espetáculos teatrais, oficinas artísticas ou contação de histórias, além de eventos temáticos especiais.

Neste domingo, 9 de janeiro, a temporada começa com a apresentação da peça de teatro “Uma Aventura no Mar”, que vai contar a história de uma menina com espírito aventureiro que vive o sonho de atravessar o oceano e ajudar o seu povo.

Já no dia 23 de janeiro, a criançada vai participar da “Tarde TikTok”, que terá três cenários especiais para gravações. No evento, os pequenos vão aprender as coreografias que fazem sucesso na plataforma, editar o vídeo e postar junto com ajuda dos instrutores. Para participar dessa tarde com muita musicalidade, criatividade e diversão, as inscrições devem ser feitas previamente no site do shopping (caxiasshopping.com.br) , na semana anterior ao evento. Serão seis turmas e a atividade terá duração de 30 minutos. As vagas são limitadas.

As atividades serão realizadas de acordo com as normas de prevenção ao Covid-19, incluindo distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.

Programação Infantil no Caxias Shopping

Datas: todo 2º e 4º domingo do mês

Horário: 16h

Local: Praça de alimentação

Atrações do mês

· 09/01 - Teatro: "Uma Aventura no Mar”

· 23/01 - Evento especial – “Tarde TikTok” – inscrições na semana anterior ao evento no caxiasshopping.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA