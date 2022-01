DHBF - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 11/01/2022 15:52 | Atualizado 11/01/2022 16:26

Duque de Caxias - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vai investigar o aparecimento de um corpo nas proximidades de uma creche no bairro do Sarapuí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira, 11. A Polícia Civil informou que foi acionada para o local e que agentes foram até o local do incidente.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram verificar uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua República do Paraguai, no bairro Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. No local, o fato foi confirmado. A área foi isolada e a perícia acionada. Ocorrência encaminhada para a DHBF.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo já em estado de decomposição.