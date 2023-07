Caxias realiza 16ª Conferência de Assistência Social - Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:27

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias realizou, no auditório da Universidade Estácio de Sá, a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. O tema deste ano foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. Após meses de preparação, que contaram com diversas reuniões, os dois dias foram marcados por diálogos e debates voltados para a elaboração de políticas públicas a favor da população.



No primeiro dia, foi apresentado o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que temos, onde foram levantadas e conversadas questões nas quais o sistema pode avançar, indicando, assim, o que é preciso fazer para alcançar o SUAS que todos desejam. Dessa forma, os delegados se reuniram para elaborar a construção das propostas. No último dia da Conferência foi realizada a plenária, onde as sugestões foram apresentadas e votadas.



De acordo com a subsecretária de Assistência Social de Duque de Caxias, Aline Ferreira, as propostas devem ser levadas para a Conferência Estadual de Assistência Social.

“Os próximos encontros acontecerão nos dias 4,5 e 6 de outubro, para desenvolvimento das pautas e novas discussões que surgirão para a Conferência Nacional de Assistência Social, que acontecerá dos dias 5 a 8 de dezembro”, informou Ferreira.

Próximo evento

Nesta quinta-feira (06/07), das 9h às 12h, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, por meio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, celebrará, na Praça do Pacificador, o aniversário da Lei Brasileira de Inclusão.



De acordo com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.



Segundo a subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, é de extrema importância comemorar a data, porque ela marca a instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”, explicou Ferreira.