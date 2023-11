Boi sendo vacinado contra febre aftosa - Foto: Sidney Oliveira/Agência Pará

Publicado 07/11/2023 00:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, deu início a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha, que segue até 30/11, será destinada aos bovinos e bubalinos de todas as idades. Os produtores rurais do município de Duque de Caxias têm até o dia 7 de dezembro para declarar a vacinação.

A febre aftosa é uma doença de grande impacto social e econômico. Quanto antes os animais infectados forem identificados, melhor será o controle e menores serão os danos aos rebanhos da região, além de proporcionar mais rapidez na recuperação das condições sanitárias.

Para reforçar esse controle, a equipe de Defesa Agropecuária do Estado realiza, durante todas as campanhas, o trabalho de vistoria e fiscalização de propriedades e de lojas que comercializam a vacina.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca alerta que o pecuarista que não vacinar o rebanho e não realizar a declaração ficará impedido de movimentar seus animais. Para realizar a vacinação do rebanho o produtor deve adquirir a vacina em revendas autorizadas e mantê-las entre 2°C e 8°C, até o momento da utilização, além de ficar atento às instruções:

• Transportar em caixa de isopor com gelo;

• Aplicar 2 mL na tábua do pescoço;

• Preencher toda declaração de vacinação;

• Enviar a declaração e a nota fiscal diretamente para um dos núcleos de Defesa Agropecuária do seu município via e-mail ou preencher o formulário disponível no site da Secretaria de Agricultura.

Para comprovar a vacinação do seu rebanho, basta mandar uma foto do formulário de Declaração preenchido e da Nota fiscal, através do WhatsApp, para o número (21) 96408-7074 (Posto Municipal de Defesa Agropecuária de Duque de Caxias), para o e-mail postomunicipaldapmdc@gmail.com ou indo pessoalmente ao núcleo da agricultura de Duque de Caxias.

É importante ressaltar a importância de se adquirir a vacina somente em lojas autorizadas.