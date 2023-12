UPAs em Caxias completam dois anos de municipalização - Divulgação

UPAs em Caxias completam dois anos de municipalizaçãoDivulgação

Publicado 11/12/2023 18:53

Duque de Caxias - O mês de novembro foi de comemorações nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) instaladas nos bairros Sarapuí e Parque Lafaiete, em Duque de Caxias. Em novembro de 2021, um acordo firmado entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado oficializou a transferência da administração das duas UPAs, Sarapuí e Parque Lafaiete, para o município. Com a municipalização, as unidades de saúde receberam obras de recuperação e de reformas, sem que o atendimento à população fosse prejudicado. Um dos destaques foi a reforma geral dos sistemas de refrigeração proporcionando mais conforto para funcionários e pacientes.

As Unidades de Pronto Atendimento contam com consultórios, recepção, sala de procedimentos, de medicação, sutura, emergência, farmácia, laboratório, raio X, serviço social, entre outras dependências. As obras fazem parte do programa de melhorias na área da saúde da Prefeitura, que está reformando e construindo outras unidades em todos os distritos.

Nestes 24 meses sob administração da Prefeitura de Duque de Caxias, as duas unidades de emergência contabilizaram números expressivos, com mais de 180 mil atendimentos realizados na UPA Sarapuí e mais de 210 mil na UPA Lafaiete.

A UPA Sarapuí está localizada na Rua República do Paraguai, s/nº, na Vila Sarapuí. E a UPA Lafaiete na Avenida Nilo Peçanha, nº 1532, no Parque Lafaiete.