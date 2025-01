Prefeitura de Caxias planeja mais investimentos em educação em 2025 - Divulgação

Publicado 14/01/2025 17:22

Duque de Caxias - O ano letivo de 2024 foi marcado por grandes avanços na educação municipal, fruto de investimentos contínuos da Prefeitura de Duque de Caxias na construção e reforma de escolas para atender às crescentes demandas da área. Novas unidades escolares foram inauguradas em bairros como Cangulo, Olavo Bilac, Parque Paulista, Parque Eldorado e Imbariê, ampliando a rede de ensino e elevando a qualidade da educação oferecida.

Com um projeto de padrão moderno, as novas escolas contam com infraestrutura completa para proporcionar um ambiente educativo de excelência. Além das salas de aula, as unidades oferecem biblioteca, sala de informática, sala de recursos multifuncionais para atendimento especializado e sala de apoio. Os estudantes também dispõem de refeitório, pátio coberto, quadra poliesportiva, vestiários e espaços administrativos amplos, garantindo um ambiente acolhedor e funcional.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Duque de Caxias dispõe de 192 unidades de ensino, entre escolas e creches, atendendo a mais de 75 mil alunos da creche ao 9º ano de escolaridade. Entre as iniciativas inovadoras, destacam-se as cinco escolas bilíngues localizadas em Imbariê, Parque Paulista, Parque das Missões, Olavo Bilac e Cangulo, que ampliam as oportunidades de aprendizado dos estudantes.

Uma das grandes promessas para este ano de 2025 é o complexo educacional em construção no bairro Pantanal, no segundo distrito. Com uma área de 4.550 m², o espaço será equipado para atender 170 crianças na educação infantil, de um a cinco anos, e 960 alunos no ensino fundamental. As novas unidades fazem parte do programa de melhorias na área da educação, iniciado em 2017, e que já beneficiou milhares de estudantes do município.

A escola conta com 13 salas, com capacidade para 40 alunos cada uma, sala de informática, sala de leitura e quadra poliesportiva, além de acesso por rampa. A creche funcionará com 10 salas para crianças de um até cinco anos, brinquedoteca, banheiros PNE e áreas administrativas, entre outras dependências.