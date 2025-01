Duque de Caxias inaugura nova sede do IPMDC - Reprodução

Publicado 13/01/2025 17:34

Duque de Caxias - O Instituto de Previdência Municipal de Duque de Caxias (IPMDC) inaugura, no próximo dia 16/01, às 17h30, em Jardim Primavera, sua nova sede. Localizada na Avenida Jornalista Moacir Padilha, em frente à Praça Benzo de Cavour, o espaço moderno foi especialmente projetado para atender os 6.422 segurados – entre aposentados e pensionistas – com conforto e acessibilidade.

No novo endereço, os beneficiários poderão realizar serviços como requerimento de aposentadoria, pensão, prova de vida mensal no mês de aniversário do segurado, perícia médica de todos os servidores efetivos da PMDC, atendimento pela Assistência Social aos servidores efetivos e segurados quando necessário, além de outras demandas essenciais ao pleno funcionamento do instituto.

A antiga sede será desativada, reforçando o compromisso do IPMDC com a qualidade no atendimento e o bem-estar dos segurados. O prédio localizado em Jardim Primavera estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento presencial e suporte por telefone ou WhatsApp pelo número (21) 3257-6000.