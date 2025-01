Nova unidade da Fundec na Vila Operária, em Caxias - Divulgação

Nova unidade da Fundec na Vila Operária, em CaxiasDivulgação

Publicado 11/01/2025 12:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais, tornou público o edital 2025.1 com as informações e requisitos para as inscrições, que terão início no dia 13 de janeiro, para mais de 16 mil vagas nos cursos gratuitos de qualificação e preparatório.

Os interessados já podem tirar dúvidas e conferir a lista dos cursos oferecidos, acessando o edital disponível no site da fundação: www.fundec.rj.gov.br/edital.php.

As inscrições poderão ser feitas no período de 13/01/2025 (a partir das 12h) a 31/01/2025, pelo site ou de forma presencial, em um dos centros de ensino da Fundec.

Os cursos foram planejados com foco nas principais demandas do mercado e com o objetivo de oferecer uma formação de qualidade, nas áreas de: informática e tecnologia, saúde, indústria, idiomas, beleza, preparatórios e música. Só no ano de 2024, a fundação ofereceu mais de 60 mil vagas nos centros de ensinos espalhados pelos quatro distritos do município.

Com a inclusão de novas áreas de conhecimento, a Fundec busca acompanhar as mudanças constantes e as inovações de diferentes setores. A novidade deste semestre é a implantação do novo curso de Empreendedorismo e Educação Financeira. A meta é garantir que os jovens e adultos da cidade estejam preparados para os desafios e exigências do mundo profissional, além de oferecer para o público infanto-juvenil o acesso a cursos que auxiliem no seu crescimento pessoal.