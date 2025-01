Prefeitura de Caxias promove ações com foco na saúde mental - Divulgação

Publicado 10/01/2025 14:43

Duque de Caxias - A campanha “Janeiro Branco” teve início no ano de 2014 com a finalidade de despertar as pessoas sobre a importância do cuidado com sua saúde mental. A escolha de janeiro remete ao fato de que o primeiro mês do ano inspira as pessoas a refletir acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.



A abertura da campanha Janeiro Branco em Duque de Caxias aconteceu na última quarta-feira (08/01), com uma capacitação voltada para os profissionais de saúde do município. O encontro, que aconteceu no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, tratou do tema “Não deixe o cuidado com a Mente passar em branco”, com a finalidade de destacar a importância do autocuidado com a saúde mental para o público-alvo, formado por profissionais da cidade.

A mesa de abertura do encontro contou com as presenças da secretária de Saúde, dra. Célia Serrano; da diretora do departamento de Saúde Mental, dra. Cíntia Tanaka; dra. Célia Guerra, diretora do DAS/SMS; da subprocuradora do município, Elisângela Zurita, e do capacitador comportamental, Fábio Nemer.

Serviço de Atenção à Saúde Mental no município - A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto. Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas também são oferecidos nas UPH-Unidades Pré Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e do Centro Municipal de Saúde (CMSDC).



Para alertar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou diversas atividades pelo Janeiro Branco nas unidades da rede municipal.



Confira os dias e locais das ações:



15/01, às 10h – CAPS IMBARIÊ: Rua Projetada, 02, Lote 01 Quadra 03 – Imbariê;

17/01, às 10h – CAPS AD Renato Russo (Álcool e outras Drogas): Rua Nilo Vieira, 353 – Centro;

20/01, às 9h – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);

20/01, às 10h – Maternidade de Santa Cruz da Serra: Av. Automóvel Clube – Santa Cruz da Serra;

21/01, às 10h e às 14h – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN);

22/01, às 10h – CAPS LESLIE: Rua Marechal Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto;

23/01, às 10h – UPH Xerém: Av. Nóbrega Ribeiro, s/n - Vila Nossa Sra. das Graças - Xerém;

23/01 e 24/01 – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC): Rua da República, s/n – Centro;

24/01, às 14h – UPH Campos Elíseos: Av. Actura, 333 - Campos Elíseos;

27/01, às 15h – Hospital Infantil Padre Guilherme: Rua Evaristo de Morais, 301 - Parada Angélica;

28/01, às 8h – UPH Imbariê;

29/01, às 11h – CAPS IJ (Infantojuvenil): Rua General Gurjão, s/nº - Centro;

29/01, às 14h – CAPS AD Xerém (Álcool e outras Drogas): Rua Márcio Santos Silva, 77 – Mantiquira;

29/01, às 9h – CEATA (Centro de Atenção Total ao Adolescente) Hospital Municipal Duque – Centro;

29/01, às 10h – UPH Parque Equitativa;

29/01 – UPH Pilar.