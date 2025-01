Creche em Duque de Caxias - Divulgação

Creche em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 08/01/2025 18:21

Duque de Caxias - Uma das fontes de recursos dos municípios, o IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano serve para custear os gastos da administração pública e de investimentos em diversas áreas, contribuindo para melhores condições de vida da população e o desenvolvimento das comunidades. O tributo, obrigatório para os donos de imóveis, é usado para realização de avanços na região do contribuinte, nas áreas de educação, saúde, e em obras de infraestrutura, além de outros benefícios para os moradores.



A Prefeitura de Duque de Caxias aplica o dinheiro arrecadado com o imposto em obras de asfaltamento, construção e reforma de escolas, creches, unidades de saúde, projetos de urbanização, entre outros serviços.



O município tem hoje cerca de 280 mil contribuintes cadastrados e a previsão de arrecadação com o imposto é de R$ 250 milhões.



Para o secretário Municipal de Fazenda, Carlos Mello, os recursos obtidos com o IPTU, cobrado de residências, prédios comerciais, prédios industriais e terrenos, são aplicados para o bem-estar dos moradores e o desenvolvimento do município.



Entre as principais obras que contam com recursos do IPTU estão as de combate a enchentes, limpeza e desobstrução de rios, canais e sistemas de drenagem.



Estão em andamento as obras de canalização do Rio Roncador (em fase de urbanização dos 2 km canalizados), dos canais Caboclo (com a primeira fase concluída), Calombé, Dois Irmãos e Rui Barbosa.



IPTU COM DESCONTO



O secretário de Fazenda lembra também que os contribuintes terão desconto de 7% na quitação do IPTU 2025 em cota única até o dia 19 de fevereiro.



Quem optar pelo parcelamento poderá quitar a primeira parcela até o dia 20 de fevereiro, sem desconto, com parcelas de valor mínimo de R$ 99,00.

As guias de pagamento podem ser solicitadas nos seguintes postos de atendimento:



- Praça Roberto Silveira, 31 (bairro 25 de Agosto), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;



- Alameda Esmeralda, 206 (bairro Jardim Primavera), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;



- Poupa Tempo no Caxias Shopping (Rodovia Washington Luiz, 2895 – Caxias Shopping), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



O documento também pode ser acessado pelo link https://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal/Modulos/Home.aspx



Para outras informações, a SMF disponibiliza os telefones: (21) 2672-8800 e (21) 2672-8856. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.