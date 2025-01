Ônibus Tarifa Zero já transportou mais de um milhão de pessoas em Caxias - Divulgação

Publicado 10/01/2025 13:46

Duque de Caxias - Mais de um milhão de passageiros transportados entre 22 de julho e 31 de dezembro de 2024. O Programa Tarifa Zero é um sucesso e completa 6 meses no dia 22 de janeiro, com atuais 17 linhas, que atendem aos moradores dos 4 distritos do município de Caxias.

Funcionando de domingo a domingo, das 05h às 22h, com intervalos de uma hora, o serviço oferece transporte para suprir a necessidade dos caxienses, alivia o orçamento doméstico e dá um importante passo em direção a um futuro melhor, facilitando a mobilidade da população.

Entre as linhas mais procuradas pelos moradores estão as que atendem as localidades Aviário/Xerém, Jardim Primavera/Hospital Adão Pereira Nunes, Xerém/Tinguá, Santo Antônio/Xerém, Pilar/Cidade dos Meninos, Campos Elíseos, Capivari/Figueira, Cangulo/Ana Clara e Jardim Gramacho.