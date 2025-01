Complexo Educacional do Pantanal, em Caxias, está quase pronto - Divulgação

Publicado 10/01/2025 14:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, está concluindo, no bairro Pantanal, no segundo distrito, as obras da escola bilíngue e da creche, que vão atender 670 alunos. O prefeito Netinho Reis visitou o local das obras do complexo educacional nesta quinta-feira (09/01), acompanhado do secretário municipal de Obras Valber Januário, sendo informado da finalização do projeto que está sendo realizado em parceria com o governo do estado.

As duas novas unidades educacionais ocupam uma área construída de 4.550 m², na Rua Vicente Guerreiro, no Pantanal. A escola, de ensino fundamental, vai atender 480 alunos e a creche 190 crianças. As novas unidades fazem parte do programa de melhorias na área da educação, iniciado em 2017, e que já beneficiou milhares de estudantes do município.

A escola conta com 12 salas, com capacidade para 40 alunos cada uma, 2 salas de informática, sala de leitura e quadra poliesportiva, além de acesso por rampa. A creche funcionará com 6 salas para crianças de até 4 anos, brinquedoteca, berçários, fraldários, lactários, banheiros PNE, e áreas administrativas, entre outras dependências.



Esta semana a prefeitura está trabalhando na instalação do novo sistema de drenagem para atender o complexo educacional e a localidade.

