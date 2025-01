Duque de Caxias intensifica combate a dengue - Divulgação

Duque de Caxias intensifica combate a dengueDivulgação

Publicado 13/01/2025 17:29

Duque de Caxias - A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, promoveu, no bairro Jardim Gramacho, no primeiro distrito, o segundo mutirão do ano de combate à Dengue, Zika e Chikungunya.



Cerca de 60 agentes de endemias visitaram, pela manhã, terrenos baldios, borracharias, ferros-velhos em busca de focos do mosquito aedes aegypti, e dezenas de imóveis foram vistoriados pelos agentes de saúde. Nos locais onde foram encontrados depósitos de água com larvas do mosquito foi feito o tratamento com aplicação de larvicida. Em locais pequenos o líquido foi descartado.

A campanha, realizada durante todo ano, foi intensificada por causa do período de chuvas fortes, quando aumentam os índices de infestação do mosquito. A ação serviu também para conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar criadouros do mosquito.

Duque de Caxias intensifica combate a dengue Divulgação



Os agentes também orientaram os moradores sobre a leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, e que pode ser contraída em locais onde são registrados enchentes e alagamentos. As ações são realizadas aos sábados. A primeira foi no bairro Sarapuí e a próxima será no bairro Olavo Bilac, também com a campanha antirrábica.



O superintende do órgão, José Almeida de Souza, destacou na ocasião a importância da vacinação em animais domésticos. Os agentes também orientaram os moradores sobre a leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, e que pode ser contraída em locais onde são registrados enchentes e alagamentos. As ações são realizadas aos sábados. A primeira foi no bairro Sarapuí e a próxima será no bairro Olavo Bilac, também com a campanha antirrábica.O superintende do órgão, José Almeida de Souza, destacou na ocasião a importância da vacinação em animais domésticos.

“A vacina previne a raiva, doença que pode ser fatal para os animais e seres humanos. A população deve ficar atenta e levar seus pequeninos para vacinar durante as ações de prevenção que a prefeitura está realizando”.



Na Praça Alcir Cavaline, onde foi montada a base de operações, as equipes de visitaram domicílios, os agentes vacinaram cães e gatos e receberam denúncias de possíveis locais de criadores. Também houve distribuição de telas de caixa d’água. Durante o trabalho os agentes usaram carros fumacê, motofog e pulverizadores.