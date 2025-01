Fernanda Torres ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Gabi Pereira / SMCT DC

Fernanda Torres ganha homenagem no Teatro Raul Cortez, em CaxiasGabi Pereira / SMCT DC

Publicado 11/01/2025 12:43

Duque de Caxias - A atriz Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama pela sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, ganhou uma homenagem no maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias.



Com o prêmio, a artista se tornou a primeira brasileira a conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, após 26 anos da indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, pelo filme Central do Brasil, do mesmo diretor, Walter Salles.

A atriz brasileira superou grandes nomes do cinema mundial, como Angelina Jolie, por Maria Callas; Nicole Kidman, por Babygirl; Tilda Swinton, por O Quarto ao Lado; Kate Winslet, por Lee; e Pamela Anderson, por The Last Showgirl.



O filme “Ainda Estou Aqui” é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, e Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, que após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar, precisou se reconstruir para cuidar dos cinco filhos.



A homenagem é da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT DC).