Caxias faz primeiro levantamento de índices rápido para mosquito da dengue - Divulgação

Publicado 11/01/2025 12:41

Duque de Caxias - A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde, através do programa de Combate à Dengue, cumpriu, nesta semana (06/01 a 10/01), a coleta para o primeiro LIRAa do ano, instituído pelo Ministério da Saúde, por todo o município de Duque de Caxias.



O Levantamento de Índices Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) consiste em um método simplificado que proporciona uma rápida obtenção de indicadores entomológicos, permitindo uma compreensão abrangente da distribuição do vetor Aedes aegypti, que causa a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela (Urbana).



Toda essa ação envolve diversos setores internos e externos, começando pela Equipe LIRAa, que insere as informações no sistema e atribui as áreas a serem trabalhadas, encaminhando para as equipes de campo responsáveis pela coleta das amostras que serão analisadas pelo Laboratório Entomológico. Por fim, retornando à Equipe LIRAa, que recebe o resultado laboratorial, gerando o resultado de como está o índice em cada área atuante.



Os dados do LIRAa são de extrema importância, pois através deles pode-se otimizar e direcionar ações de controle do vetor, delimitar áreas de risco entomológico, avaliar metodologias de controle, promover a conscientização e engajamento da população sobre como prevenir-se do mosquito transmissor.