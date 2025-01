Duque de Caxias avança em políticas públicas de inclusão - Divulgação

Publicado 11/01/2025 12:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), e em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD), promove políticas de inclusão e ações de protagonismo social. Ao longo de 2024, diversos eventos foram realizados para fomentar a inclusão e gerar oportunidades para as pessoas com deficiência no município, abrindo caminho para projetos transformadores em 2025.



As atividades desenvolvidas no decorrer do ano começaram em março, com a realização de um evento no auditório do Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, reunindo instituições de relevância social. A programação incluiu palestras, apresentações de dança e debates sobre inclusão.

Já em julho, foram celebrados os nove anos da Lei Brasileira de Inclusão. As atividades contaram com a participação de Secretarias Municipais e diversas instituições, que apresentaram seus trabalhos direcionados às pessoas com deficiência. O evento foi marcado por momentos de troca de experiências e um esforço conjunto das equipes presentes para levar informação, conscientização e atendimento às pessoas que circulavam pela Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias.



No segundo semestre, em setembro, foi realizada uma ação alusiva ao Dia Municipal da Conscientização e Valorização da Pessoa com Deficiência, e no encerramento do ano, o Novembro Verde destacou a luta contra o preconceito e a desinformação em relação às pessoas ostomizadas — aquelas que passaram por cirurgias que criam aberturas no corpo para auxiliar na eliminação de fezes, urina ou no suporte à respiração e alimentação. Para fortalecer essa causa, o CMPD, em conjunto com a SMASDH, promoveu uma ação especial, voltada ao autocuidado e à prevenção de comorbidades relacionadas à ostomia. A atividade contou com a participação de Rithieli Galdino, presidente da Associação Estadual de Pessoas com Ostomia do Rio de Janeiro, que compartilhou informações valiosas sobre o tema e reforçou a importância do acolhimento e da conscientização.



Em 2025, Duque de Caxias dará um importante passo rumo à inclusão, com a previsão da implementação do Projeto Esporte e Cidadania. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão e a sociabilização de pessoas com deficiência, por meio de atividades voltadas à convivência comunitária, ao cuidado com o meio ambiente e à acessibilidade, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e consciente.