Prefeitura recupera sistema de iluminação pública no Centro de Caxias - Divulgação

Publicado 13/01/2025 17:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias recuperou nesta segunda-feira (13/01), o sistema de iluminação pública de led da Rua Caio de Carvalho, no centro da cidade. A pane no trecho de 265 metros foi causada pelo furto de cabeamento no local, denunciado a prefeitura por moradores da localidade.

A via está situada em uma das margens do canal Caboclo, que teve um trecho de cerca de um quilômetro canalizado pela prefeitura em parceria com o governo do estado.