Vacinação antirrábica em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/01/2025 17:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as ações de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal, bem como o combate à Dengue, Zika e Chikungunya, programadas para o mês de janeiro. As ações de vacinação antirrábica acontecem no período das 8h às 12h.

No sábado (18/01) acontece mais um mutirão de combate ao Aedes aegypti, oferecendo também o serviço de vacinação de cães e gatos. A ação acontece, das 08h às 12h, na UBS Fátima de Oliveira, localizada no bairro Jardim Leal (Rua Pedro Lessa, 779). A população contará com visita domiciliar, vacinação antirrábica, fumacê (carros e motofog), Programa de Controle de Roedores (PCR), tratamento em Pontos Estratégicos (PE), recolhimento de denúncias e distribuição de telas para caixa d"água.

Confira os dias e locais da vacinação antirrábica para cães e gatos, das 08h às 12h:

16/01 – Quinta-feira – São Bento (2º Distrito)

Local: Praça do Novo São Bento (Rua União);

18/01 - Sábado - Jardim Leal (1° Distrito)

Local: UBS Fátima de Oliveira.

Com a presença da equipe de Combate à Dengue;

21/01 – Terça-feira – Parque Paulista (3º Distrito)

Local: Praça do Parque Paulista (Av. 31 de Março);

23/01 – Quinta-feira – Jardim Anhangá (3º Distrito)

Local: Praça do Jardim Anhangá (Rua Pacoti);

28/01 – Terça-feira – Vila Canaã (4º Distrito)

Local: UBS Vila Canaã (Rua Bonsucesso);

30/01 – Quinta-feira – Santo Antônio (4º Distrito)

Local: Praça E.M. Pastor Ernani Batista (Rua Antônio Guedes).

Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e arboviroses, de relevância para a saúde pública no município.

O atendimento ao público acontece pelo Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.