Caxias Shopping adere à campanha de saúde mentalDivulgação

Publicado 14/01/2025 17:33

Duque de Caxias - Durante o mês de janeiro, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, reforça a importância do autocuidado e do bem-estar emocional por meio da campanha Janeiro Branco. A ação é um convite à reflexão sobre a saúde mental, um tema cada vez mais urgente devido ao aumento de diagnósticos de ansiedade e depressão no Brasil – país com a maior taxa de depressão da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O destaque da programação é uma palestra gratuita, em parceria com a Clínica Pastore, conduzida por uma psicóloga. O evento, que ocorrerá no dia 21 de janeiro, às 16h, no espaço Ateliarte, localizado em frente a South, propõe uma conversa acessível e acolhedora sobre saúde mental, estimulando o autocuidado e a conscientização.

Além da palestra, o Caxias Shopping contará, pelo terceiro ano consecutivo, com a participação das mascotes da campanha – Serô, Dodô, Mel, Cici e Gaba, inspiradas nos hormônios do bem-estar.

Com iniciativas que vão além da experiência de consumo, o Caxias Shopping reafirma seu papel como agente de transformação social, oferecendo atividades que promovem acolhimento e bem-estar para todos os seus frequentadores.



Serviço: Campanha Janeiro Branco

Data: 21/01/2025

Horário: 16h

Local: Ateliarte – Em frente a South

Entrada Gratuita

Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias/RJ