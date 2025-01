Duque de Caxias vai abrir concurso para 200 novos guardas municipais - Divulgação

Publicado 15/01/2025 17:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias fará concurso para contratação de 200 novos guardas municipais. O anúncio foi feito pelo secretário Municipal de Segurança Pública, Vinícius Carvalho, durante a primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Duque de Caxias - AISP 15, realizado na manhã desta quarta-feira (15/01), no auditório da sede do Poder Executivo, em Jardim Primavera, e aberta pela vice-prefeita, Aline do Aureo.



O processo está tramitando nos órgãos competentes e será encaminhado para aprovação da Câmara Municipal. O secretário disse que visitou a sede da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para coleta de informações sobre a corporação, que desempenha um excelente trabalho de rua com auxílio de tecnologia.

“Estamos trabalhando para manter nossa cidade mais segura”, destacou o secretário Vinícius Carvalho, que estuda também armar a guarda municipal.



Do Conselho Comunitário de Segurança Pública, presidido por Jeronimo Santos Calçada, participam o poder público, autoridades de segurança do estado e do município, representantes da sociedade civil, comerciantes e associações de moradores, que apresentam e debatem demandas referentes à segurança pública e melhorias para as comunidades.



Da reunião, participaram, entre outras autoridades, o comandante do 15º BPM, tenente-coronel Fábio dos Reis; o ex-secretário municipal de Segurança Pública e atual vereador, Beto Gabriel; o coordenador do programa Caxias Presente, Major Eduardo Miguez; além das delegadas, dra. Fernanda Fernandes (DEAM/Caxias) e Patrícia Rocha (60ª DP/Campos Elíseos). A 59ª DP foi representada pela assistente Kelin Deosti. Representantes da base de fuzileiros navais, da Defesa Civil e entidades representativas do município também estiveram presentes.

Agente de endemias

O Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que realizará processo seletivo público para contratação de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Informações sobre cargos, vagas, remunerações e outros detalhes estarão no Edital de Abertura, a ser publicado no Diário Oficial do Município e disponível no site https://www.institutoconsulplan.org.br.