Firjan: Niterói e São Gonçalo têm cursos gratuitos - Divulgação

Firjan: Niterói e São Gonçalo têm cursos gratuitosDivulgação

Publicado 15/01/2025 17:09

Duque de Caxias - Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para 160 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em Duque de Caxias. As oportunidades são para técnicos em Mecânica, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas e Petroquímica. As inscrições, também gratuitas, devem ser feitas exclusivamente de forma presencial até 31 de janeiro – mas, poderão ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas.

Para acessar o edital, o candidato deve conferir na unidade - que fica R. Arthur Neiva, 100 - Centro, Duque de Caxias. As aulas terão início em 17 de fevereiro, no turno da tarde.

Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais, e 20% autoestudo – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais, indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por isso, é fundamental que o candidato tenha acesso a um computador com conexão à internet.

“Em um cenário de crescente demanda por profissionais qualificados, os cursos gratuitos oferecidos pela Firjan SENAI são uma oportunidade única para quem busca se destacar e construir uma carreira promissora no mercado de trabalho, expandindo seus horizontes de empregabilidade e atendendo às necessidades das indústrias. Para tanto, contamos com cursos atualizados, laboratórios modernos e um corpo técnico altamente capacitado à disposição da sociedade, para assim contribuirmos com o desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões do estado do Rio”, comenta Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Processo seletivo

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração.

A prova de seleção será realizada no dia 1º de fevereiro de 2025, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Cronograma

- Inscrições: até 31/01/2025

- Prova: 01/02/2025, das 10h às 12h

- Divulgação da classificação: 07/02/2025

- Matrículas: 07/02 a 12/02/2025

- Início do Curso: 17/02/2025

Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula. O resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. Em caso de empate, critérios de desempate incluem maior nota em Língua Portuguesa, maior nota em Matemática, maior idade e ordem de inscrição.