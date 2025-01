Prefeitura de Duque de Caxias inaugura escola no bairro Bom Retiro - Divulgação

Publicado 24/01/2025 10:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, nesta quinta-feira (23), a Escola Municipal Francisco Oswaldo Neves Dornelles, localizada no bairro Bom Retiro. A nova unidade educacional foi construída em uma ampla área de 5.128,72 m² e conta com estrutura moderna, preparada para proporcionar um ambiente acolhedor e funcional para os alunos.

A escola conta com seis salas de aula, biblioteca, sala de informática, sala de professores, quadra poliesportiva e pátio coberto. Além disso, dispõe de vestiários, sanitários comuns e adaptados para pessoas com deficiência e dificuldade de mobilidade física. A unidade atenderá 140 alunos da pré-escola e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A inauguração da UE no bairro trouxe alegria e esperança para a moradora Millandia da Silva, de 31 anos. Residente ao lado da escola recém-inaugurada, Millandia expressou sua satisfação com a possibilidade de matricular a filha na instituição.

“Estou muito feliz em saber que minha filha vai poder estudar aqui, tão pertinho de casa. Isso vai trazer mais tranquilidade para toda a família”, afirmou.



Para Millandia, a proximidade da escola representa não apenas mais conforto no dia a dia, mas também uma oportunidade de planejar novos caminhos. Com a filha em uma instituição de ensino próxima e acessível, ela revelou ter pretensões de buscar um emprego, algo que antes parecia mais desafiador.

“Agora vou ter mais segurança para correr atrás de um trabalho, sabendo que minha filha está bem e em um lugar perto de casa. Isso faz toda a diferença”, destacou.

Durante o evento, Nilo Sergio Felix, representante da família de Dornelles, expressou sua emoção com a homenagem.

"É uma honra muito grande estar em Duque de Caxias para a inauguração dessa escola que leva o nome de um dos maiores políticos desse país. Estou muito feliz em poder ver um equipamento público tão moderno e preparado para receber as crianças da região”.



Em sua fala, a secretária de Educação de Duque de Caxias, professora Iracema Costa, afirmou que cada detalhe dessa unidade reflete a preocupação do Governo Municipal com a inclusão, a modernidade e o bem-estar dos alunos.

“Estamos entregando à população uma obra de qualidade e conforto para os nossos estudantes e professores. O bairro merece essa escola. Juntos nós iremos transformar Caxias através da educação”, afirmou a gestora da Pasta.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância da entrega da E.M Francisco Oswaldo Neves Dornelles para o bairro Bom Retiro e reforçou o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade.

“Esta escola simboliza o nosso esforço em investir no futuro das crianças e das famílias de Duque de Caxias. Aqui, elas terão acesso a uma estrutura moderna e acolhedora, que vai além de um espaço físico - é um ambiente de oportunidades e sonhos. Nós iremos trabalhar mais e entregar cada vez mais porque o nosso governo é de realizações” , declarou o prefeito.