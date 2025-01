Nova via em Xerém - Divulgação

Publicado 23/01/2025 21:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua investindo na melhoria da trafegabilidade e na qualidade de vida dos moradores de todas as regiões. Em Xerém, no quarto distrito, região bastante populosa e com um grande número de empresas, a Secretaria Municipal de Obras está concluindo a interligação entre a Estrada Rio D’Ouro (RJ 085) e a Rua Sabino Árias, próximo à antiga fábrica de carrocerias Marcopolo, para facilitar a circulação de veículos leves e pesados.

A nova via, com cerca de dois km de extensão, que vai facilitar o acesso à Rodovia Washington Luiz, próximo ao pedágio da BR 040, recebeu drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação de Led.