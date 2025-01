Duque de Caxias abre inscrições para oficina de desenho livre - Divulgação

Duque de Caxias abre inscrições para oficina de desenho livreDivulgação

Publicado 21/01/2025 20:45

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC), por meio da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, abriu inscrições para a Oficina de Desenho Livre, com duração de quatro meses e totalmente gratuita.

Serão abertas duas turmas voltadas para o aprendizado e o aprimoramento de técnicas de desenho. Os interessados devem ter idade mínima de 12 anos e precisam ser moradores de Duque de Caxias. As aulas serão presenciais e ministradas todas as quartas-feiras, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h. O aluno aprenderá desenho de figura humana, face, luz e sombra, composição de cenas, mangá e muitas outras técnicas.

As inscrições são feitas por meio de formulário on-line, no endereço https://forms.gle/uxqeAqanq29bw6N27, até às 16h do dia 14 de fevereiro. Entre os documentos exigidos estão o comprovante de residência e até três desenhos feitos de próprio punho.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola fica na Praça do Pacificador, S/N°, no Centro de Duque de Caxias - RJ.