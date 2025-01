Alunos de Caxias conquistam vagas em cursos de prestígio - Divulgação

Publicado 21/01/2025 19:40

Duque de Caxias - Com união, apoio e estratégias pedagógicas inovadoras, a Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, situada no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, reafirma seu papel transformador na vida de seus alunos. Neste início de 2025, a unidade escolar celebra um feito notável: seis estudantes garantiram aprovações em instituições de ensino técnico e profissional de renome, demonstrando que a educação pública pode ser o alicerce para um futuro promissor.



Não apenas os alunos da E.M Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna se destacaram. Leonardo Moraes e Raquel Kethellen dos Santos, do CIEP Municipalizado 330 Maria da Glória Corrêa Lemos, localizada no bairro Santa Lúcia, também conquistaram aprovações no IFRJ, reforçando o excelente desempenho da Rede Pública de Duque de Caxias. Como parte do esforço contínuo para ampliar as oportunidades educacionais, a cidade se prepara para inaugurar mais duas novas escolas: a E.M Francisco Dornelles e a E.M Montese, que serão entregues respectivamente nos dias 23 e 24 de janeiro, promovendo ainda mais acesso a uma educação de qualidade.

Júlia Rodrigues Buarque Lins, de 15 anos, primeiro lugar no curso de Química no IFRJ Divulgação



Entre os destaques, Júlia Rodrigues Buarque Lins, de 15 anos, conquistou o primeiro lugar no curso de Química no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Emocionada com a aprovação, ela reforçou o importante papel dos professores e da família em sua trajetória acadêmica.

“Eu tenho vontade de ter um futuro melhor. Para conquistar essa vaga, tive que me dedicar muito. Tive apoio dos meus pais, dos meus irmãos e dos meus professores. Com um trabalho em sala de aula diferenciado, eles me ajudaram a acreditar no meu potencial e a lutar pelos meus sonhos”, contou a estudante da E. M. Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna.

Adrielly Vitória da Silva Rosa Santos, de 15 anos, outra aluna aprovada no IFRJ para o curso de Petróleo e Gás, também atribuiu sua conquista ao suporte recebido na escola. A jovem, que sonha em ser médica veterinária, participou do projeto de Robótica da escola, que, segundo ela, foi fundamental para ampliar seus horizontes.

Andreia da Silva Rosa Santos e Adrielly Vitória da Silva Rosa Santos, aluna aprovada no IFRJ para o curso de Petróleo e Gás Divulgação

“Foi uma experiência incrível, que me ajudou a enxergar novas possibilidades e me preparar para desafios maiores”, disse. Sua mãe, Andreia da Silva Rosa Santos, de 50 anos, destacou a importância da parceria entre família e escola. “Minha filha é muito estudiosa e dedicada e a escola é muito boa também. Por ela ser muito esforçada, às vezes dormia muito tarde, cheia de cadernos ao lado. Logo que acordava pela manhã, eu já preparava um café da manhã com muito carinho e amor. Estou tão orgulhosa e feliz com o resultado”, declarou a cabeleireira.

Segundo a diretora da escola, localizada no bairro Jardim Olavo Bilac, profa Ana Paula Lage, os resultados refletem o comprometimento e o trabalho árduo do corpo docente.

“Agradeço a todos os professores, em especial à professora de Língua Portuguesa, Roberta Lima, que desenvolveu um trabalho maravilhoso junto aos alunos. Os nossos docentes realizaram esse trabalho pedagógico e os incentivaram a se inscrever nessas instituições, com o objetivo de traçar voos mais altos. Essa conquista é de todos nós, porque acreditamos que a educação é a chave para um futuro melhor.”, finalizou a diretora-geral.