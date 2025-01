Prefeitura de Caxias vai inaugurar escolas em tempo integral - Divulgação

Publicado 21/01/2025 19:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega, esta semana, mais duas novas unidades escolares que funcionarão em horário integral. No bairro Bom Retiro, o prefeito Netinho Reis inaugura, na quinta-feira (23/01), às 19h, a Escola Municipal Francisco Oswaldo Neves Dornelles. Na sexta-feira (24/01), será inaugurada, na Vila Canaã, também às 19h, a Escola Municipal Montese. Ao todo, serão atendidos 580 alunos.

BOM RETIRO

Localizada na Rua Maturim, a escola Francisco Oswaldo Neves Dornelles foi construída em uma área de 5.128,72 m². A unidade conta com seis salas de aula, biblioteca, sala de informática, sala de professores, quadra e pátio coberto, vestiários, sanitários comuns e sanitários adaptados para pessoas com deficiência e dificuldade de mobilidade física. A escola vai atender 140 alunos da pré-escola e ensino fundamental nos anos iniciais.

VILA CANAÃ

A escola Montese foi construída em uma área de 2.278 m², na Rua Sete, do bairro Vila Canaã. A nova unidade conta com nove salas de aula e biblioteca, além de salas de informática e multiuso. Integram o projeto, refeitório, pátio coberto e quadra poliesportiva com vestiário, entre outros equipamentos para o bem-estar dos alunos e profissionais de educação. A escola vai atender 440 alunos, da pré-escola ao 9º ano.