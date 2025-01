Escola Firjan SESI abre 11 vagas gratuitas para Ensino Fundamental em Caxias - Paula Johas/Divulgação

Publicado 16/01/2025 17:52

Duque de Caxias - A Escola Firjan SESI está com 11 vagas gratuitas abertas para séries do Ensino Fundamental em Duque de Caxias. Podem se candidatar ao processo seletivo estudantes em idade compatível com as respectivas turmas, conforme a disponibilidade da unidade. O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI e as inscrições podem ser realizadas no mesmo link a partir desta quinta-feira (16/01) até 26 de janeiro – ou até atingir o limite de 10 inscritos por vaga, conforme o edital.

Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário-mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do SESI. Os estudantes serão selecionados por meio de sorteio, a ser realizado em 29 de janeiro. O início das aulas está previsto para 10 de fevereiro.

“É importante que os candidatos se inscrevam rapidamente porque as inscrições são limitadas, e a procura tem sido maior a cada ano. E isso é também um indicativo da qualidade das Escolas Firjan SESI, que oferecem todas as condições para o desenvolvimento pleno dos cidadãos que trazem um impacto positivo para a indústria e a sociedade”, afirma Ana Claudia Pernes, coordenadora da Divisão Pedagógica da Gerência de Educação Básica.

Metodologia

A Escola Firjan SESI busca formar pessoas numa concepção humanística e personalizada, tornando-as cidadãs ativas e transformadoras para servir e participar da sociedade. No Ensino Fundamental – 1ª Etapa, do 1º ao 5º ano, além das disciplinas do Currículo Nacional Comum, são oferecidas disciplinas diversificadas, como Educação Tecnológica, para tornar o processo educativo ainda mais completo.

No Ensino Fundamental – 2ª Etapa, do 6º ao 9º ano, além das disciplinas do Currículo Nacional Comum, os estudantes recebem aulas de Robótica e Cultura Maker. Nesta etapa, as disciplinas são focadas em desenvolver competências como a criticidade, a colaboração, a capacidade de resolver problemas, a lógica de programação e a criatividade, temas que serão fundamentais no futuro. Os alunos também são preparados para a transição para o Ensino Médio com Curso Técnico: a partir do 8º ano são intensificadas as aulas de língua portuguesa e matemática; e no 9º ano, há um desdobramento de ciências em física, química e biologia.

As aulas são oferecidas de segunda a sexta, nos turnos da manhã ou tarde, e têm duração total de quatro horas e meia. Mais informações também podem ser obtidas no edital, no site da Escola Firjan SESI ou através do telefone 0800 0231 231.