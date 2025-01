Acesso à Ponte do Pilar recebe asfalto, em Caxias - Divulgação

Acesso à Ponte do Pilar recebe asfalto, em CaxiasDivulgação

Publicado 16/01/2025 17:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado continuam trabalhando nas obras de construção da ponte do Pilar, no segundo distrito, que vai ligar o bairro do Pilar à Rodovia Washington Luiz, na altura da Refinaria Duque de Caxias (Reduc). A importante obra de mobilidade urbana está na fase de concretagem da travessia e de asfaltamento dos acessos. A ponte vai cruzar os canais Pilar e Cintura, com acesso pela Rua Cinco de Julho.

Acesso à Ponte do Pilar recebe asfalto, em Caxias Divulgação



O novo acesso à BR 040 abrirá um caminho alternativo de ida e volta, além de desafogar o trânsito na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, principal via de acesso à rodovia, por onde trafegam diariamente milhares de veículos leves e pesados. Além da logística, os moradores e o comércio da região também serão beneficiados. O novo acesso à BR 040 abrirá um caminho alternativo de ida e volta, além de desafogar o trânsito na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, principal via de acesso à rodovia, por onde trafegam diariamente milhares de veículos leves e pesados. Além da logística, os moradores e o comércio da região também serão beneficiados.