Caxias Shopping promove campanha de arrecadação de material escolarDivulgação

Publicado 15/01/2025 17:20

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, inicia a Campanha de Arrecadação de Material Escolar, reafirmando seu compromisso com a educação como ferramenta de transformação social. A ação, que ocorre entre os dias 15 de janeiro e 5 de fevereiro, busca arrecadar materiais escolares para crianças em situação de extrema vulnerabilidade social.



O ponto de coleta está localizado em frente ao Ponto Frio, no shopping, e aceita doações como mochilas, estojos, lápis de cor, borrachas, cadernos, colas, apontadores, tintas guache, entre outros itens escolares. Colaboradores e lojistas também podem contribuir, entregando os materiais diretamente no ponto de coleta.



Todos os itens arrecadados serão destinados ao Projeto Haja, uma organização da sociedade civil (OSC) que atua na comunidade de Quatro Rodas, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, oferecendo suporte a crianças e famílias em situação de extrema vulnerabilidade.



Desde o início da campanha, em 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 55 mil itens escolares, beneficiando comunidades próximas aos empreendimentos da companhia. Só na edição de 2024, foram arrecadados mais de 13 mil itens, que impactaram positivamente a vida de mais de 4 mil crianças e adolescentes.



SERVIÇO – Campanha de Arrecadação de Material Escolar

Período: até 5 de fevereiro de 2025

Ponto de Coleta: Em frente ao Ponto Frio