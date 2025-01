Três suplentes tomam posse na Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/Divulgação

Publicado 15/01/2025 17:23

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (15), o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (PRD) empossou como vereadores do município, os 1º e 2º suplentes do MDB, Pastor Anderson Lopes e Marquinho da Pipa, e o 1º suplente do PP, Serginho do Pilar. Eles assumem as vagas dos vereadores Serginho, Sandro Lelis e Giorgio Monteiro, respectivamente, que foram nomeados, pelo prefeito Netinho Reis (MDB), para os cargos de secretários municipais. A posse aconteceu no plenário da Câmara.



Estiveram presentes os membros da Mesa Diretora, vereadores Delza de Oliveira (MDB), Catiti (PDT) e Clovinho Sempre Junto (PDT). Após a leitura do Termo de Posse pelo presidente Claudio Thomaz, os suplentes fizeram o juramento e foram declarados empossados como vereadores.



Pastor Anderson Lopes agradeceu o apoio dos eleitores e ressaltou sua determinação com o segundo mandato, os desafios e as expectativas.

“O principal, agora, é agradecer o nosso povo. A nossa missão é cuidar do povo, defender a propagação do evangelho, a família, os valores cristãos; e essa união do Legislativo com o Executivo vem transformando a nossa cidade”.



Marquinho da Pipa também está confiante num segundo mandato promissor, focado no trabalho e na transparência com a população do município de Duque de Caxias.

“Nesse segundo mandato, pretendo trabalhar mais ainda para poder honrar o povo, o voto de confiança que eles deram para a gente nas urnas. Quero parabenizar também o presidente Claudio Thomaz”.



Pela primeira vez na Câmara, o vereador Serginho do Pilar é conhecido na sua região por desenvolver um amplo projeto voltados às pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele disse que continuará lutar pelas causas sociais e o bem-estar da população.

“A gente espera aqui, na Casa, fazer o melhor, trazer mais conhecimento, mais projetos que venham a desenvolver o nosso município. Este é um trabalho que eu quero trazer aqui para Casa para que sejam aprovadas as leis que venham, realmente, cuidar dessas pessoas que muito precisam”.



O presidente Claudio Thomaz ressaltou as expectativas com a 20ª Legislatura e com a atuação dos vereadores, alguns novatos, que prometem dar continuidade às ações que visam o desenvolvimento de toda a cidade.

“Muito prazeroso para a Câmara saber que o Poder Executivo convidou três vereadores para participarem do seu secretariado. Com relação aos suplentes empossados, eles vão contribuir muito com a 20ª Legislatura. Há alguns novatos e outros que retornam a esta Casa e eu tenho certeza de que vão conseguir, rapidamente, pegar a experiência dos mais antigos aqui”.



As sessões da Câmara de Duque de Caxias retornam no dia 4 fevereiro (terça-feira). Elas acontecem às terças e quintas-feiras, às 17h, no plenário da Casa, e são abertas à população.