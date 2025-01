Alunos de Caxias brilham em seleções de instituições de excelência - Divulgação

Alunos de Caxias brilham em seleções de instituições de excelênciaDivulgação

Publicado 16/01/2025 17:48

Duque de Caxias - Alunos da Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana, localizada no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, alcançaram importantes aprovações em renomadas instituições de ensino técnico e profissional. Entre os destaques, seis estudantes conquistaram vagas em cursos concorridos, refletindo não apenas o empenho individual, mas também a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido pela unidade escolar e pela Rede Municipal de Ensino.



Júlia Rodrigues é o principal exemplo de como o compromisso com os estudos e o apoio pedagógico podem levar a resultados extraordinários. Ela conquistou o 1º lugar no curso de Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), destacando-se entre centenas de candidatos. Além de Júlia, Lyvia Bruna garantiu o 2º lugar no mesmo curso de Química, também no IFRJ. Anna Júlia conquistou o 4º lugar na FAETEC Maracanã, no curso de Elétrica, enquanto Adrielly foi aprovada no IFRJ para o curso de Petróleo e Gás. Miguel Sinclair assegurou sua vaga no curso de Turismo da FAETEC Adolph Bloch, e Gabrielly Leite foi aprovada no curso de Edificações do CEFET.



A secretária Municipal de Educação, profa Iracema Costa, parabenizou os alunos, o corpo docente e a diretora da escola pelo resultado.

“Esse é um momento de grande orgulho para todos nós que fazemos parte da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias. Esses jovens são exemplos de dedicação e esforço, e os professores da unidade escolar têm um papel essencial nesse sucesso. Meus parabéns a todos!”



Iracema Costa também ressaltou o valor do trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido tanto na Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana quanto em toda a rede municipal.

“As conquistas desses alunos refletem o compromisso da nossa rede em oferecer uma educação de qualidade, que inspira e prepara os estudantes para os desafios do futuro. É uma honra fazer parte dessa história e ver como a educação pública de Duque de Caxias tem transformado vidas e gerado oportunidades reais”, finalizou a gestora da Pasta.