Fundec com vagas gratuitasReprodução

Publicado 18/01/2025 19:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, abriu o edital 2025.1 com mais de 16 mil vagas nos cursos de qualificação e preparatório, que são ofertados de forma gratuita à população de Duque de Caxias.

Com a inclusão de novas áreas de conhecimento, a Fundec visa acompanhar as mudanças constantes e as inovações de diferentes setores. E pensando nisso, está sendo disponibilizado o novo curso de Empreendedorismo e Educação Financeira na Unidade Professor Nelson Vena Cordeiro, localizado na Rua Tenente Coronel Rocha Fragoso, 235 – Parque Laguna e Dourados.

O curso de empreendedorismo é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir conhecimentos e habilidades voltadas para criar, gerir e expandir um negócio. Esse tipo de formação combina teoria e prática, abordando aspectos essenciais do mundo dos negócios, como planejamento, inovação e liderança.

Principais Temas Abordados:

Plano de Negócios: Ensina como estruturar uma ideia, incluindo a definição de público-alvo, análise de mercado e projeção financeira.

Gestão Financeira: Noções de orçamento, fluxo de caixa, precificação e captação de recursos.

Marketing e Vendas: Estratégias para atrair e reter clientes, utilizando tanto métodos tradicionais quanto ferramentas digitais.

Inovação e Criatividade: Estímulo para encontrar soluções inovadoras para problemas do mercado.

Liderança e Gestão de Equipes: Desenvolvimento de habilidades para liderar pessoas e formar equipes de alta performance.

Empreendedorismo Digital: Abordagem focada no mercado online, incluindo e-commerce e redes sociais.

Além do Curso de Empreendedorismo, a Fundec oferece mais de 120 cursos nas áreas de: informática e tecnologia, saúde, indústria, idiomas, beleza, preparatórios e música.

Saiba mais e inscreva-se através do site www.fundec.gov.br/edital.php ou presencialmente em um dos Centros de Ensino da Fundação. Os candidatos que desejam se inscrever presencialmente precisam apresentar: identidade, CPF e comprovante de residência. É de extrema importância a leitura do edital, disponível no site da Fundec, para ficar por dentro e tirar todas as duas dúvidas.