Duque de Caxias inaugura nova sede do Instituto Municipal de Previdência

Duque de Caxias inaugura nova sede do Instituto Municipal de PrevidênciaDivulgação

Publicado 18/01/2025 19:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a nova sede do Instituto de Previdência Municipal de Duque de Caxias (IPMDC), no bairro Jardim Primavera. Localizado na Avenida Jornalista Moacir Padilha, em frente à Praça Benzo de Cavour, o espaço foi planejado com um design moderno e funcional, oferecendo conforto e acessibilidade para os 6.422 segurados, entre aposentados e pensionistas. A cerimônia contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais.



Uma nova estrutura foi projetada para atender com excelência às necessidades dos segurados. Entre os serviços disponíveis estão o requerimento de aposentadoria, a realização da prova de vida mensal no mês de aniversário do segurado, perícias médicas para todos os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (PMDC) e atendimentos pela Assistência Social, além de outras demandas essenciais ao funcionamento do instituto.

A presidente do IPMDC, Ana Carolina Klojda, destacou a importância da nova sede para o município e para os servidores.

“Gostaria de agradecer a presença de todos e também dizer que o Instituto da Previdência consubstancia o compromisso do nosso governo em atender ao nosso servidor cada vez melhor. Ele está agora a poucos metros da prefeitura, o que facilita o diálogo, com um prédio totalmente acessível para o aposentado e para a pensionista”, declarou Klojda.



Durante o evento, a vice-prefeita Aline do Áureo celebrou o momento como um marco histórico para a cidade.

“Hoje é um dia especial, um verdadeiro marco para nossa cidade: a inauguração da nova sede do Instituto de Previdência. Este é um momento histórico, pois é a primeira entrega de um equipamento público em apenas 16 dias de gestão, demonstrando nosso compromisso com o cuidado das pessoas e a promoção da qualidade de vida. Em março, o Instituto completará 40 anos de história, mas o presente chegou agora, com essa conquista tão significativa. Este é o cuidado que queremos oferecer a cada cidadão de Duque de Caxias”, ressaltou.



O prefeito Netinho Reis revelou sua visão sobre a evolução do município desde 2017.

“Nestes oito anos, acompanhei de perto como encontramos nossa cidade no início de 2017. Naquele momento, havia quatro folhas de pagamento atrasadas e muitos aposentados sequer conseguiam dinheiro para as necessidades básicas, como ir ao supermercado. Com muito esforço e dedicação, foi regularizado o pagamento dos salários e transformada essa realidade. Hoje, tenho o orgulho de acordar cedo e dormir tarde para entregar à população uma gestão cada vez mais impecável. Quero saudar os mais de 6 mil funcionários que fizeram a diferença nessa jornada. Estamos aqui hoje entregando um equipamento público exemplar, com mais inclusão e a dignidade que nossos aposentados merecem”, finalizou o Chefe do Executivo Municipal.



A antiga sede do IPMDC será desativada e receberá uma nova destinação para atender outras demandas da população, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento e o bem-estar dos segurados. A nova unidade, localizada no Jardim Primavera, estará aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento presencial e suporte remoto pelos canais de comunicação, como telefone e WhatsApp, no número (21) 3257-6000.